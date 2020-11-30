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Самарец осужден на пять лет колонии за связь с террористами

30 ноября 2020 17:02
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Деятельность ячейки международной террористической организации в состав которой входил мужчина, была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Алексею Ботве. Он признан виновным в совершении преступления по статье "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической".

Ботва, увлекшись взглядами и идеологией радикального ислама, в том числе международной террористической организации «Партия исламского освобождения», которая в соответствии с решением Верховного суда Российской Федерации признана террористической, и деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, решил принять участие в деятельности данной международной террористической организации.

Он вступил в ячейку данной международной террористической организации на территории Самарской области и стал участвовать в нелегальных агитационных собраниях, на которых овладевал знаниями в области идеологии указанной террористической организации, суть которой состоит в необходимости воплощения доктрины непременного поэтапного создания теократического унитарного государства, противоречащей традиционному толкованию в исламе, а также необходимости приобретения теоретических познаний и практических навыков, необходимых для организованной нелегальной противоправной деятельности на территории Российской Федерации.

24 сентября 2019 года деятельность указанной ячейки международной террористической организации в состав которой входил Ботва, была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Самарской области

Приговором суда Ботве назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области

 

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Комментарии

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