Самарец осужден на пять лет колонии за связь с террористами

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Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Алексею Ботве. Он признан виновным в совершении преступления по статье "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической".

Ботва, увлекшись взглядами и идеологией радикального ислама, в том числе международной террористической организации «Партия исламского освобождения», которая в соответствии с решением Верховного суда Российской Федерации признана террористической, и деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации, решил принять участие в деятельности данной международной террористической организации.

Он вступил в ячейку данной международной террористической организации на территории Самарской области и стал участвовать в нелегальных агитационных собраниях, на которых овладевал знаниями в области идеологии указанной террористической организации, суть которой состоит в необходимости воплощения доктрины непременного поэтапного создания теократического унитарного государства, противоречащей традиционному толкованию в исламе, а также необходимости приобретения теоретических познаний и практических навыков, необходимых для организованной нелегальной противоправной деятельности на территории Российской Федерации.

24 сентября 2019 года деятельность указанной ячейки международной террористической организации в состав которой входил Ботва, была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Самарской области

Приговором суда Ботве назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области