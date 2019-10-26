Самарчанка, провалившаяся в яму с кипятком, отсудила у мэрии 62 тысячи рублей

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Суд решил, что теплотрасса находится в ведении городской администрации, а «ПТС» занимается только ее обслуживанием. А в день ЧП никаких работ в месте прорыва не проводилось.ЧП датировано ноябрем 2018 года и произошло в Октябрьском районе. На улице провалилось асфальтовое покрытие, и Скобликова попала в яму с водой. Провал образовался в результате прорыва теплотрассы, следствием которого явилось образование пустот, заполненных кипятком.Истица получила ожоги ног, более месяца находилась на лечении в поликлинике УФСБ РФ по Самарской области и являлась временно нетрудоспособной.Подавая иск в суд, Скобликова указала, в том числе, расходы на лекарства — перевязки, анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты. Все это вошло в общую сумму взыскания по иску — суд определил ее в 61,8 тыс. руб.Минувшей зимой прорывы на теплотрассах, в результате которых страдали люди, происходили в Самаре довольно часто. В январе 2019 года из-за прорыва теплотрассы в районе улицы Ташкентской обварились 15 человек, 9 были госпитализированы. Спустя несколько дней из-за прорыва на проспекте Ленина провалился асфальт, ожоги ног получили еще два человека.