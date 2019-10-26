Самарчанка, провалившаяся в яму с кипятком, отсудила у мэрии 62 тысячи рублей
26 октября 2019 21:19
132
Суд решил, что теплотрасса находится в ведении городской администрации, а «ПТС» занимается только ее обслуживанием. А в день ЧП никаких работ в месте прорыва не проводилось.
ЧП датировано ноябрем 2018 года и произошло в Октябрьском районе. На улице провалилось асфальтовое покрытие, и Скобликова попала в яму с водой. Провал образовался в результате прорыва теплотрассы, следствием которого явилось образование пустот, заполненных кипятком.
Истица получила ожоги ног, более месяца находилась на лечении в поликлинике УФСБ РФ по Самарской области и являлась временно нетрудоспособной.
Подавая иск в суд, Скобликова указала, в том числе, расходы на лекарства — перевязки, анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты. Все это вошло в общую сумму взыскания по иску — суд определил ее в 61,8 тыс. руб.
Минувшей зимой прорывы на теплотрассах, в результате которых страдали люди, происходили в Самаре довольно часто. В январе 2019 года из-за прорыва теплотрассы в районе улицы Ташкентской обварились 15 человек, 9 были госпитализированы. Спустя несколько дней из-за прорыва на проспекте Ленина провалился асфальт, ожоги ног получили еще два человека.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
26 октября 2019 21:19
Истица получила ожоги ног, более месяца находилась на лечении в поликлинике. Закон
131
24 октября 2019 20:50Гендиректору РКЦ «Прогресс» и его дочери помог робот
Как сообщает пресс-служба областного суда, к Родомакину оба дела попали случайно. Закон
413
24 октября 2019 19:35
Он требовал, чтобы ей запретили курить на балконе, а моральный вред оценил в десять тысяч рублей. Закон
328
24 октября 2019 15:35
Запрет продлен до 28 декабря. Закон
346
24 октября 2019 11:37
Приостановленная к перемещению продукция уничтожена. Закон
441
24 октября 2019 11:26
Оперативные мероприятия в отношении железнодорожника прошли в начале недели, передача денег задокументирована сотрудниками ФСБ в рамках оперативного... Закон
1405
24 октября 2019 10:35
Им стал 55-летний Радик Габдуллин, бывший председатель Советского райсуда Казани. Закон
314
Происшествия
26 октября 2019 10:43
Среди них один ребенок. Еще 5 раненых - в тяжелом состоянии. Происшествия
285
25 октября 2019 16:20
Инцидент произошел в пятницу. Происшествия
514
25 октября 2019 13:38
Тело погибшего находилось на поверхности воды в 10 метрах от берега. Происшествия
476
Криминал
16 октября 2019 12:23
Мужчину задержали. Задержанному может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Криминал
444
13 октября 2019 12:50
В состав ОПГ входили шесть человек. Криминал
602
13 октября 2019 10:36
Подозреваемого поместили под стражу на два месяца. Криминал
5384
Видео
22 октября 2019 21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
399
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
462
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
492
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
1086
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
717
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
653
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1155
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1826
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1256
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1540
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1725
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
1191
Мероприятия