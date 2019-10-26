Я нашел ошибку
сегодня  Воскресенье,27 октября, 02:23
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/10:
USD 64
0.14
EUR 71.12
-0.02
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Самарчанка, провалившаяся в яму с кипятком, отсудила у мэрии 62 тысячи рублей

26 октября 2019 21:19
132
Истица получила ожоги ног, более месяца находилась на лечении в поликлинике.
Пострадавшая от прорыва теплотрассы Екатерина Скобликова изначально подавала иск к компании «ПТС», но в процессе разбирательств ответчик сменился, передает «СО» ОНЛАЙН.

Суд решил, что теплотрасса находится в ведении городской администрации, а «ПТС» занимается только ее обслуживанием. А в день ЧП никаких работ в месте прорыва не проводилось.

ЧП датировано ноябрем 2018 года и произошло в Октябрьском районе. На улице провалилось асфальтовое покрытие, и Скобликова попала в яму с водой. Провал образовался в результате прорыва теплотрассы, следствием которого явилось образование пустот, заполненных кипятком.

Истица получила ожоги ног, более месяца находилась на лечении в поликлинике УФСБ РФ по Самарской области и являлась временно нетрудоспособной.

Подавая иск в суд, Скобликова указала, в том числе, расходы на лекарства — перевязки, анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты. Все это вошло в общую сумму взыскания по иску — суд определил ее в 61,8 тыс. руб.

Минувшей зимой прорывы на теплотрассах, в результате которых страдали люди, происходили в Самаре довольно часто. В январе 2019 года из-за прорыва теплотрассы в районе улицы Ташкентской обварились 15 человек, 9 были госпитализированы. Спустя несколько дней из-за прорыва на проспекте Ленина провалился асфальт, ожоги ног получили еще два человека. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
26 октября 2019  21:19
Истица получила ожоги ног, более месяца находилась на лечении в поликлинике.
Самарчанка, провалившаяся в яму с кипятком, отсудила у мэрии 62 тысячи рублей
Истица получила ожоги ног, более месяца находилась на лечении в поликлинике.  Закон
131
24 октября 2019  20:50
Гендиректору РКЦ «Прогресс» и его дочери помог робот
Как сообщает пресс-служба областного суда, к Родомакину оба дела попали случайно.  Закон
413
24 октября 2019  19:35
Он требовал, чтобы ей запретили курить на балконе, а моральный вред оценил в десять тысяч рублей.
Житель Челябинской области засудил соседку за курение на балконе
Он требовал, чтобы ей запретили курить на балконе, а моральный вред оценил в десять тысяч рублей.   Закон
328
24 октября 2019  15:35
Запрет продлен до 28 декабря.
Суд продлил срок запрета определенных действий сестрам Хачатурян
Запрет продлен до 28 декабря.  Закон
346
24 октября 2019  11:37
Приостановленная к перемещению продукция уничтожена.
В "Курумоче" изъяли у пассажиров почти тонну контрафактных продуктов
Приостановленная к перемещению продукция уничтожена.  Закон
441
24 октября 2019  11:26
Оперативные мероприятия в отношении железнодорожника прошли в начале недели, передача денег задокументирована сотрудниками ФСБ в рамках оперативного эксперимента.
Руководитель Куйбышевской железной дороги попался на взятке
Оперативные мероприятия в отношении железнодорожника прошли в начале недели, передача денег задокументирована сотрудниками ФСБ в рамках оперативного... Закон
1405
24 октября 2019  10:35
Им стал 55-летний Радик Габдуллин, бывший председатель Советского райсуда Казани.
Шестой кассационный суд дождался второго зампредседателя
Им стал 55-летний Радик Габдуллин, бывший председатель Советского райсуда Казани.   Закон
314
Весь список
Происшествия
26 октября 2019  10:43
Среди них один ребенок. Еще 5 раненых - в тяжелом состоянии.
Лобовое столкновение на трассе в Алтайском крае унесло 8 жизней
Среди них один ребенок. Еще 5 раненых - в тяжелом состоянии.  Происшествия
285
25 октября 2019  16:20
Инцидент произошел в пятницу.
В Забайкалье военный расстрелял восьмерых сослуживцев
Инцидент произошел в пятницу.  Происшествия
514
25 октября 2019  13:38
Тело погибшего находилось на поверхности воды в 10 метрах от берега.
В Заусиновском овраге утонул мужчина
Тело погибшего находилось на поверхности воды в 10 метрах от берега.  Происшествия
476
Весь список
Криминал
16 октября 2019  12:23
Мужчину задержали. Задержанному может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
В Самаре мужчина в маске пытался похитить из инкассаторской машины сумку с 1,9 млн рублей
Мужчину задержали. Задержанному может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.  Криминал
444
13 октября 2019  12:50
В Отрадном задержали группу наркоторговцев
В Отрадном задержали группу наркоторговцев
В состав ОПГ входили шесть человек. Криминал
602
13 октября 2019  10:36
В Саратове сегодня пройдет прощание с убитой девятилетней девочкой
В Саратове сегодня пройдет прощание с убитой девятилетней девочкой
Подозреваемого поместили под стражу на два месяца.  Криминал
5384
Весь список


Видео
22 октября 2019  21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и отработка практических знаний и навыков.
ПСС СО показала отличные результаты и заняла первое место на международных соревнованиях Crimea Rescue Fest 2019
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
399
14 октября 2019  12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.
Спектакль студентов СГИК "Аленький цветочек" показали на телеканалах всех регионов ПФО
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.  Социум
462
10 октября 2019  13:57
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Все члены экипажа живы, пострадавших нет.
Происшествия
492
9 октября 2019  12:32
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать с городскую систему канализации
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать в городскую систему канализации
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик.  
ЖКХ
1086
3 октября 2019  09:14
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
   Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
717
1 октября 2019  11:37
Сбербанк принял участие в Цифровой прокачке Самарской области
Сбербанк принял участие в «Цифровой прокачке» Самарской области
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
653
Весь список

Фоторепортажи
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1155
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1826
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1256
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1540
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1725
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
1191
Весь список

Мероприятия
В «Самарской областная юношеская библиотеке» состоится молодежный квест «Театральная Самара»
В Самарском театре юного зрителя «СамАрт» пройдет выставка картин на тему «Бабушка моя»
В СамГТУ состоится географический диктант
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные