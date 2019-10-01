СМИ: Полковник ФСБ Черкалин получал взятки прямо у входа на работу
1 октября 2019 18:31
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По данным СМИ, давний знакомый Черкалина по службе предложил ему оказывать помощь конкретному коммерческому банку в обмен на денежное вознаграждение, на что тот согласился, но с условием, что выплаты будут ежемесячными в размере 50 тысяч долларов.
— Передача долларов осуществлялась в ходе встреч полковников на улице либо в кафе, расположенных возле здания ФСБ (Лубянская площадь, 2). Всего таким образом борцу с коррупцией в кредитно-финансовой сфере было выплачено 750 тысяч долларов, — говорится в сообщении.
По данным издания, когда банку действительно понадобился покровитель, Черкалин потребовал премию за своё вмешательство, что принесло ему ещё 100 тысяч долларов.
Стоит отметить, что всего у полковника было обнаружено шесть земельных участков общей площадью 7116 квадратных метров, 14 нежилых помещений, два автомобиля, 800 миллионов рублей, 72 миллиона долларов и восемь миллионов евро.
Кроме того, Черкалин владел двумя загородными домами, а также пятью квартирами, одна из которых, по данным СМИ, предназначалась специально для хранения наличных.
Генпрокуратура РФ предложила изъять всё вышеперечисленное в пользу государства, правда, в отличие от СМИ, прокуроры оценили собственность не в 12 миллиардов рублей, а только в 6,3 миллиарда.
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