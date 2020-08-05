СМИ: в Москве задержали проректора МГУ по общим вопросам, бывшего министра строительства СО Алексея Гришина

Как сообщают СМИ, в Москве задержали проректора МГУ по общим вопросам, бывшего министра строительства Самарской области Алексея Гришина. Как сообщает издание «Столица‑С» со ссылкой на информацию, полученную от правоохранителей, после преднамеренного банкротства «СДС-Управление строительства» Гришин вывел за рубеж почти миллиард рублей, имея тайные счета.
Бывший самарский чиновник был задержан в своей московской квартире. Также прошли обыски в подмосковном особняке Гришина.
По сведениям издания, в отношении Гришина уже возбуждено уголовное дело по статье «Преднамеренное банкротство», и ему грозит лишение свободы сроком до 6 лет.
Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, который ранее неоднократно указывал на коррупционную составляющую в работе экс-министра Гришина, прокомментировал ситуацию в своем микроблоге: «Начиная с 2015 года, я не переставал говорить о том, что этот человек обязательно окажется за решёткой. Только на строительстве самарского стадиона украдено несколько миллиардов рублей».
Еще в 2016 году Александр Хинштейн обращался
в различные ведомства по факту выявления вопиющих фактов коррупции со стороны Гришина и его команды, наносящих многомиллиардный ущерб региону, передает hinshtein.ru
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