СК завел уголовное дело на женщину, сбросившую двух детей с моста в Москве

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По информации ведомства, в ночь с 16 на 17 сентября женщина перекинула через парапет моста, расположенного на проспекте Защитников в Москве, двух несовершеннолетних детей, они упали на твердый участок местности.После этого женщина попыталась покончить с собой, но ее остановили прохожие."Следственными органами главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Покушение на убийство двух малолетних детей", - говорится в сообщении.Уточняется, что дети доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь.Женщина помещена в психиатрическую больницу.По информации источника в правоохранительных органах, детям около трех лет.