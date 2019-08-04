СК завел дело об экстремизме за призывы к расправам над детьми силовиков

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Дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», с угрозой применения насилия).Следователи установили личность опубликовавшего сообщение под псевдонимом Макс Стеклов. Им оказался житель Московской области Владислав Синица. В его квартире прошли обыски, изъяты телефон и персональный компьютер. Синице уже предъявили обвинение.Свой пост Макс Стеклов опубликовал после несогласованной акции 27 июля. Обсуждение касалось попыток выяснить по фотографиям личности силовиков, работавших на акции.В ходе акции, по данным полиции, были задержаны 1074 человека, «ОВД-Инфо» сообщал более чем о 1370 задержанных. Представители Общественной наблюдательной комиссии сообщали, что многие из тех, кого они посетили в двух отделениях полиции, получили травмы. Telegram-канал Baza писал о 77 пострадавших на акции. Росгвардия заявила, что пострадали двое ее бойцов.По итогам акции следователи возбудили уголовное дело о массовых беспорядках и три уголовных дела о применении насилия к полицейским.Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС