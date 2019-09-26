СК закрыл дело о массовых беспорядках против Алексея Миняйло
26 сентября 2019 19:36
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"Дело прекращено за отсутствием состава преступления, это реабилитирующее обстоятельство", — сказал юрист.
По его словам, у Миняйло есть право требовать компенсацию за необоснованное уголовное преследование. Если клиент примет такое решение, ему окажут правовую поддержку.
Комментарием следствия РИА Новости пока не располагает.
Ранее сегодня Басманный суд выпустил Миняйло из СИЗО, несмотря на то, что следствие просило поместить его под домашний арест.
Судья пояснил, что "в представленных материалах нет доказательств организации массовых беспорядков, только административного правонарушения".
Дело о массовых беспорядках в Москве
Не согласованные с властями митинги, организованные незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Фигурантами стали около двадцати человек.
СК впоследствии снял обвинения с Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева.
Приговоры уже вынесены Евгению Коваленко, Ивану Подкопаеву, Данилу Беглецу, Кириллу Жукову, Павлу Устинову.
Устинова до рассмотрения апелляции освободили из-под стражи.
Дело Айдара Губайдулина отправили на доследование, обвиняемого отпустили под подписку о невыезде.
Также следствие прекратило уголовное преследование студента ВШЭ Егора Жукова по делу о массовых беспорядках, но ему предъявили обвинение в "публичных призывах к экстремистской деятельности". Молодой человек находится под домашним арестом.
Такая же мера пресечения назначена и Сергею Фомину.
По отдельным делам проходили блогер Владислав Синица, приговоренный к пяти годам заключения за неоднозначный твит о детях силовиков, и Константин Котов, получивший четыре года за многократные нарушения правил проведения митингов.
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