СК возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева

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"Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении депутата Московской городской Думы Олега Шереметьева по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сообщила Иванова.По данным следствия, депутат с ноября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника в размере от 350 до 600 тыс. рублей с ложными сведениями о выполнении им заданий особой важности и сложности, а деньги потом присваивал. "Своими действиями он причинил материальный ущерб бюджету Москвы в размере более 2 млн рублей", - сказала представитель ГСУ. Сейчас с подозреваемым проводятся необходимые следственные действия. "Решается вопрос о его задержании и избрании меры пресечения", - добавила Иванова.Следователи совместно с прокуратурой Москвы пресекли его преступную деятельность. Уголовное дело возбуждено по материалам надзорного ведомства. Как сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Москвы, более 2 млн рублей за вычетом налога поступили на дебетовую карту помощника депутата. "В дальнейшем, депутат путем обмана ввел помощника в заблуждение, сообщив, что перечисляемые денежные средства необходимо обналичивать и передавать ему, поскольку они положены иным, официально неоформленным помощникам депутата", - сообщили в прокуратуре. Результаты расследования поставлены на контроль.Фото: Владимир Гердо/ТАСС