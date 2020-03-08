СК сообщил о задержании несовершеннолетнего, который подозревается в убийстве 14-летнего друга в Петербурге
8 марта 2020 15:34
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«В ближайшее время он будет допрошен в качестве подозреваемого, и следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении
Следователи выясняют, как ребенок мог получить доступ к оружию, из которого был произведен смертельный выстрел. Расследование дела взято на контроль центральным аппаратом СК.
Подростка задержали в Пушкине, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.
По данным «Фонтанки» и РЕН ТВ, убийство произошло вечером 7 марта в квартире судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции на улице Ижорского Батальона в районе Колпино.
Трое подростков отмечали день рождения и смотрели хоккей. По предварительной версии правоохранительных органов, около 21:00 сын хозяина квартиры произвел выстрел в голову своего приятеля из зарегистрированного на отца ружья ИЖ-18.
После этого он перетащил тело убитого на лестничную площадку седьмого этажа, а затем скрылся. Как утверждает третий подросток, в момент убийства он находился в другой комнате и не знает, что побудило друга на такой поступок.
Свидетель позвонил своему отцу, который потом вызвал на место происшествия полицию. Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство).
Фото: Олег Яковлев / РБК
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