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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы ингушского центра "Э"

3 ноября 2019 19:56
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Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
Следователи определили круг подозреваемых по делу об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, передает РИА Новости.

"Уже за первые несколько часов расследования следователи Следственного комитета России серьезно продвинулись в работе по раскрытию данного преступления: намечены приоритетные версии произошедшего, отрабатывается круг лиц, возможно причастных к совершению преступления", — сказала она.

Уголовное дело по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат СК, добавила Петренко.

Эльджаркиева и его брата застрелили в Москве 2 ноября. Убийство произошло на улице Академика Анохина. Киллер произвел не менее четырех выстрелов из пистолета, после чего скрылся.

Камеры запечатлели, как убийца с сообщниками бросили машину вскоре после расстрела. По данным СМИ, преступники оставили иномарку неподалеку — в районе проспекта Вернадского. Она, как уточняется, оформлена на столичную компанию "Сателлит ИТ".

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".

Ибрагим Эльджаркиев начал профессиональную деятельность в 2004 году в региональном управлении ФСКН.

В 2016-м он возглавил Центр по противодействию экстремизму в МВД. Под его руководством были раскрыты десятки преступлений, из криминального оборота изъяты более тысячи единиц оружия и боеприпасов, а также пресечена деятельность четырех экстремистских ОПГ. 




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Комментарии



Закон
3 ноября 2019  19:56
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