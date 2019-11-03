СК сообщил о прогрессе в деле об убийстве главы ингушского центра "Э"

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"Уже за первые несколько часов расследования следователи Следственного комитета России серьезно продвинулись в работе по раскрытию данного преступления: намечены приоритетные версии произошедшего, отрабатывается круг лиц, возможно причастных к совершению преступления", — сказала она.Уголовное дело по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат СК, добавила Петренко.Эльджаркиева и его брата застрелили в Москве 2 ноября. Убийство произошло на улице Академика Анохина. Киллер произвел не менее четырех выстрелов из пистолета, после чего скрылся.Камеры запечатлели, как убийца с сообщниками бросили машину вскоре после расстрела. По данным СМИ, преступники оставили иномарку неподалеку — в районе проспекта Вернадского. Она, как уточняется, оформлена на столичную компанию "Сателлит ИТ".Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".Ибрагим Эльджаркиев начал профессиональную деятельность в 2004 году в региональном управлении ФСКН.В 2016-м он возглавил Центр по противодействию экстремизму в МВД. Под его руководством были раскрыты десятки преступлений, из криминального оборота изъяты более тысячи единиц оружия и боеприпасов, а также пресечена деятельность четырех экстремистских ОПГ.