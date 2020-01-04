СК проверяет шокирующее видео, на котором девочка рассказывает о домогательствах друга матери
4 января 2020 20:39
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2 января заплаканная девочка посреди ночи выбежала на улицу и встретила соседку Анастасию, которой рассказала о случившемся. Позже девушка попросила ребёнка повторить всё это на видео. Анастасия также рассказала, что это не первый подобный случай в семье девочки.
— Летом было ужасное: жил какой-то другой мужчина с ними, он занимался при детях чем хотел с женщинами и заставлял на это смотреть. И мать этих девочек не отрицает этого. Девочка была в синяках, потому что он бил их. Я фоткала, распечатала, писала везде, но никто никак не реагировал почему-то, — рассказала она в паблике.
После публикации видеоролика Следственное управление СКР по Чкаловскому району Екатеринбурга начало доследственную проверку. В ведомстве также рассказали, что следователи проверят условия, в которых живут дети, и установят, предпринимались ли какие-либо действия со стороны органов опеки.
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