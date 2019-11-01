СК проверит почему в десятках МКД Самары текут крыши

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1 ноября в СМИ появилась информация о том, что в городе Самаре десятках многоквартирных домов протекает крыша. Одна из жительниц города сообщает, что крыши начали протекать в марте 2019 года, но, несмотря на многочисленные обращения жильцов, сотрудники муниципальных органов города Самары ремонт кровли не выполнили.Следственным управлением СК России по Самарской области по данному факту нарушения прав граждан незамедлительно организована доследственная проверка, ход и результаты которой поставлены по Поручению Председателя СК России на контроль в центральном аппарате ведомства, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области