СК предъявил обвинения по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии
7 декабря 2019 15:59
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По данным адвоката, следователи обвинили Полонкоевых по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и по ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия).
Яндарбаев отметил, что обвиняемые не признают свою вину.
Утром 6 декабря СК объявил о задержании группы из шести человек, подозреваемых в совершении убийства Эльджаркиева. Среди них был лидер преступной группы Хасан Полонкоев. Ранее подозреваемым в убийстве называли Курейшу Картоева. 18 ноября суд заочно арестовал его по обвинению в двойном убийстве и незаконном обороте оружия.
36-летний Ибрагим Эльджаркиев и его 30-летний брат Абдулахмед были застрелены 2 ноября на улице Академика Анохина в Москве. Согласно приоритетной версии следствия, убийство было заказным.
Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ
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