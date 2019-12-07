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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

СК предъявил обвинения по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

7 декабря 2019 15:59
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Следственный комитет России предъявил обвинение Хасану Полонкоеву и его родственнику. Обвиняемые не признают свою вину.
Следственный комитет России предъявил обвинение Хасану Полонкоеву и его родственнику по делу об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, передает РБК. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из фигурантов дела Шамиля Яндарбаева.

По данным адвоката, следователи обвинили Полонкоевых по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и по ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия).

Яндарбаев отметил, что обвиняемые не признают свою вину.

Утром 6 декабря СК объявил о задержании группы из шести человек, подозреваемых в совершении убийства Эльджаркиева. Среди них был лидер преступной группы Хасан Полонкоев. Ранее подозреваемым в убийстве называли Курейшу Картоева. 18 ноября суд заочно арестовал его по обвинению в двойном убийстве и незаконном обороте оружия.

36-летний Ибрагим Эльджаркиев и его 30-летний брат Абдулахмед были застрелены 2 ноября на улице Академика Анохина в Москве. Согласно приоритетной версии следствия, убийство было заказным.



Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ


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Комментарии


Закон
7 декабря 2019  15:59
Следственный комитет России предъявил обвинение Хасану Полонкоеву и его родственнику. Обвиняемые не признают свою вину.
СК предъявил обвинения по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии
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