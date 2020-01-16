СК начал проверку из-за экстренной посадки SSJ100 в Домодедово
16 января 2020 20:31
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Лайнер, следовавший из поселка Сабетта на Ямале в Москву экстренно сел на недостроенную взлетно-посадочную полосу 16 января в 14:17. Посадка прошла в штатном режиме, в результате нее никто не пострадал.
В авиакомпании «ИрАэро», которой принадлежит самолет, сообщили, что у лайнера не было выявлено технических неисправностей. По данным источника РБК, посадка на незавершенную полосу могла быть вызвана ошибкой пилота.
SSJ100 экстренно сел на недостроенную полосу в Домодедово
Общество
Командир воздушного судна мог расценить посадку как небезопасную в условиях плохой видимости и перепутать действующую ВПП с недостроенной, которая расположена в 280 метрах.
Строительство третьей ВПП Домодедово началось в 2014 году. Ее планировали сдать еще в 2016 году, но стройка была заморожена из-за банкротства подрядчика. В 2019 году Минтранс планировал запросить из бюджета на завершение проекта 11 млрд руб.
Фото: mmsut.sledcom.ru
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