Шестой кассационный суд общей юрисдикции начнет работу с 1 октября
17 сентября 2019 17:36
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С 1 октября 2019 года в Самаре начнет свою деятельность Шестой кассационный суд общей юрисдикции, который будет самым большим по численности судей в системе создаваемых кассационных судов.
Под юрисдикцией суда девять субъектов Приволжского федерального округа с населением порядка 22 млн. человек. Шестой кассационный суд общей юрисдикции будет осуществлять пересмотр судебных актов, принятых судами: Республики Башкортостан, Республики Марий Эл, Республики Татарстан (Татарстан), Удмуртской Республики, Чувашской Республики - Чувашии, Кировской области, Оренбургской области, Самарской области, Ульяновской области, а также судебных актов апелляционных судов общей юрисдикции, принятых по жалобам и представлениям на судебные акты указанных судов.
«Законом определен срок начала деятельности судом не позднее 1 октября 2019 года. Суд начал формироваться с момента назначения председателя суда с сентября 2018 года. На сегодняшний день в штате суда работает почти 200 человек, назначено 74 судьи из 113. В Шестом кассационном суде общей юрисдикции будут работать высокопрофессиональные судьи из различных регионов страны. К нам направили судей из Красноярска, из Смоленской области и еще из 14 регионов», - сказал председатель Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александр Ефанов.
Размещение на территории Самары Шестого кассационного суда общей юрисдикции стало возможным благодаря инициативе губернатора Самарской области
Дмитрия Азарова.
По соглашению с Правительством Самарской области для постоянного размещения Шестого кассационного суда общей юрисдикции определено здание на Крымской площади. В настоящее время завершаются строительные работы, объект находится в высокой степени готовности. Запланировано, что в ноябре текущего года, после завершения строительных работ и ввода здания в эксплуатацию, оно будет передано суду.
С 1 октября и до передачи здания на Крымской площади суду судебная коллегия по уголовным делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции временно будет осуществлять правосудие в здании по адресу: ул. Рабочая, 21.
Судебная коллегия по гражданским делам и судебная коллегия по административным делам Шестого кассационного суда общей юрисдикции временно
будут осуществлять правосудие в здании по адресу: ул. Льва Толстого, 115.
Актуальная и достоверная информация о деятельности Шестого кассационного суда общей юрисдикции размещена в открытом доступе на сайте https://6kas.sudrf.ru, передает пресс-служба облправительства.
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