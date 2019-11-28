Шестой кассационный суд общей юрисдикции начал работу в новом здании в Самаре

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В четверг, 28 ноября, в Самаре состоялось открытие нового здания Шестого кассационного суда общей юрисдикции – самого большого суда в системе вновь созданных кассационных судов. В торжxественном мероприятии приняли участие Председатель Верховного Суда РФ, полномочный представитель Президента страны в ПФО, губернатор Самарской области, Председатель Шестого кассационного суда, а также председатели Верховных республиканских и областных судов.Закон о проведении судебной реформы и создании системы самостоятельных кассационных судов общей юрисдикции был принят в прошлом году Государственной Думой РФ. В соответствии с документом, к компетенции вновь создаваемых судов отнесен пересмотр решений, принятых нижестоящими судебными инстанциями, в том числе республиканскими, краевыми и областными судами. За право стать субъектом, на территории которого разместится Шестой кассационный суд, кроме Самарской области претендовали Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Чувашия, Марий Эл, а также Кировская, Оренбургская и Ульяновская области. Добиться того, чтобы Госдума приняла решение в пользу 63-го региона удалось благодаря личному участию Губернатора Дмитрия Азарова: изначально местом постоянного пребывания суда предлагалось определить Казань, однако сразу после внесения законопроекта в Думу Дмитрий Азаров выступил с инициативой о размещении Шестого кассационного суда в Самаре. Им была проделана огромная работа по отстаиванию интересов Самарской области, разъяснению преимуществ региона. В итоге Губернатору удалось заручиться поддержкой Совета Федерации и Госдумы, и руководство страны выбрало Самару для размещения Шестого кассационного суда.«Сегодня в жизни Самарской области важное, знаковое событие: мы открываем здание Шестого кассационного суда общей юрисдикции. Для нас размещение такого органа судебной власти на территории региона – большой успех и огромная ответственность, – подчеркнул Глава региона. – Здесь будет обеспечен доступ к кассационным инстанциям правосудия 9 субъектов РФ, это 20 млн жителей, граждан Российской Федерации».Для Самарской области размещение суда – не только вопрос престижа. Дислокация столь крупного и авторитетного учреждения будет способствовать повышению статуса юриспруденции в регионе, созданию высокооплачиваемых рабочих мест. Так, в Шестом кассационном суде только штатная численность судей составляет 113 единиц, а общее число сотрудников превысит 500 человек.«Мы добивались этого решения, провели большую, скрупулёзную работу по отстаиванию интересов Самарской области, разъяснению преимуществ нашего региона, и в результате наша инициатива о размещении Шестого кассационного суда общей юрисдикции в Самаре была поддержана, – отметил Дмитрий Азаров. – Я хотел бы искренне поблагодарить за принятие этого решения председателя Верховного суда РФ Вячеслава Михайловича Лебедева. Без вашего личного участия в решении этого вопроса мы не смогли бы реализовать столь масштабный проект».Шестой кассационный суд разместился в здании недалеко от Крымской площади. Сейчас оно оборудовано по самым современным стандартам, оснащено техникой, которая позволяет проводить судебные заседания в формате видеоконференц связи, проводить аудиопротоколирование и обеспечить комфортные условия посещения граждан, в том числе и маломобильных. До того, как Дмитрий Азаров добился размещения суда в Самаре, здание долгое время было недостроенным. После того, как была определена дальнейшая судьба здания, оно было законсервировано, специалисты разработали проект реконструкции и в кратчайшие сроки провели строительные работы.«Правительством Самарской области предложен вариант размещения судебного органа власти в здании незавершённого строительства. Тем самым мы достигли сразу нескольких целей. Во-первых, мы создали базу для размещения Шестого кассационного суда, и во-вторых — придали новый импульс развития территории, – сказал Губернатор. – Осознавая всю меру ответственности за сроки сдачи объекта и качество работ, мы приложили все меры для выполнения этой задачи. Проектировщики, строители, специалисты контрольных и надзорных органов здесь вместе работали «рука об руку» со строителями, тут же принимали решения, сопровождали проект, строительно-монтажные работы на всех стадиях. Коллеги, это наше общее достижение, и сегодня здание суда – украшение и гордость нашей областной столицы».Для почетных гостей провели экскурсию по зданию. Вячеслав Лебедев, Дмитрий Азаров и Игорь Комаров осмотрели бюро пропусков, приемную суда, комнату примирений и залы судебный заседаний. Вячеслав Лебедев был приятно удивлен уровнем технического обеспечения и организацией пространства нового здания суда: «Прекрасное здание, оснащенное всеми современными технологиями для рассмотрения судебных дел,– отметил Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. – Хотелось бы, прежде всего, поблагодарить губернатора Дмитрия Игоревича Азарова и председателя суда Александра Алексеевича Ефанова, которые много сил, времени уделили его оборудованию».Самые лучшие впечатление здание суда произвело и на полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова: «Открытие Шестого кассационного суда в Самаре — важный элемент масштабной судебной реформы. И Президент Россииуделяет большое внимание укреплению основ правового государства. Справедливая судебная система важна для каждого. И для спокойной и уверенной жизни граждан, и для экономики, и для инвестиций. Это развитие общества, гражданских институтов, то есть социальное благополучие людей».Положительные перемены поддержали и жители Железнодорожного района: именно они в этом году проголосовали за благоустройство Крымской площади и прилегающих к ней территорий по национальному проекту «Жилье и городская среда», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным. За время ремонтных работ специалисты провели озеленение территории, оборудовали беседки, пешеходные зоны, установили малые архитектурные формы и арт-объекты Ялтинский маяк и Воронцовскую ротонду, а также обустроили сухой фонтан и мозаичное панно в виде карты полуострова. Также в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проведен комплексный ремонт 8 участков дорог и тротуаров, примыкающих к Крымской площади, передает пресс-служба облправительства.