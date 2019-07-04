С поличным при получении взятки в 500 тысяч рублей задержан замначальника отдела судебных приставов Октябрьского района Самары

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По имеющимся сведениям, указанная сумма являлась платой за прекращение исполнительных производств и снятие ограничений на регистрационные действия с имуществом в отношении одной из коммерческих организаций города.В настоящее время материалы оперативно-розыскной деятельности переданы в СУ СК России по Самарской области для проведения проверки принятия процессуального решения, передает пресс-служба Управления ФСБ России по Самарской области.Фото: пресс-служба Управления ФСБ России по Самарской област