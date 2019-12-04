Руководителей «Больверка» задержали по подозрению в хищении 1,6 млрд рублей на строительстве балтийского порта
4 декабря 2019 17:43
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Они подозреваются в хищении денежных средств в размере 1,6 млрд руб., которые были выделены «Больверку» на строительство порта в городе Пионерском Калининградской области. На прошлой неделе заказчик строительства порта, ФГУП «Росморпорт», расторг договор подряда с «Больверком», поскольку срок сдачи объекта истек в октябре нынешнего года, а объект был готов только на 27%. Также у компании Сергея Шипицина потребовали вернуть более 2 млрд руб., — аванс и сумму ущерба.
Как сообщает пресс-служба следственного комитета РФ, деньги, перечисленные «Больверку» на строительство порта отправлялись в фирмы однодневки, зарегистрированные в Самаре.
«Некоторые из них представляют собой организованные группы (площадки), целью которых следствие считает обналичивание», — говорится в сообщении. На данный момент решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
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