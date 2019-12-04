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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Руководителей «Больверка» задержали по подозрению в хищении 1,6 млрд рублей на строительстве балтийского порта

4 декабря 2019 17:43
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Деньги, перечисленные «Больверку» на строительство порта отправлялись в фирмы однодневки, зарегистрированные в Самаре.
Как сообщает пресс-служба следственного комитета РФ, задержаны генеральный директор компании, и бывший генеральный директор. По всей видимости, речь идет о Сергее Шипицине и Сергее Петрухине, последовательно занимавших этот пост. Также задержан заместитель гендиректора. Мера принята в рамках расследования уголовного дела по статье «Мошенничество» (ч.7 ст. 159 УК РФ), передает «СО» ОНЛАЙН.

Они подозреваются в хищении денежных средств в размере 1,6 млрд руб., которые были выделены «Больверку» на строительство порта в городе Пионерском Калининградской области. На прошлой неделе заказчик строительства порта, ФГУП «Росморпорт», расторг договор подряда с «Больверком», поскольку срок сдачи объекта истек в октябре нынешнего года, а объект был готов только на 27%. Также у компании Сергея Шипицина потребовали вернуть более 2 млрд руб., — аванс и сумму ущерба.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета РФ, деньги, перечисленные «Больверку» на строительство порта отправлялись в фирмы однодневки, зарегистрированные в Самаре.

«Некоторые из них представляют собой организованные группы (площадки), целью которых следствие считает обналичивание», — говорится в сообщении. На данный момент решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. 
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Комментарии



Закон
4 декабря 2019  17:43
Деньги, перечисленные «Больверку» на строительство порта отправлялись в фирмы однодневки, зарегистрированные в Самаре.
Руководителей «Больверка» задержали по подозрению в хищении 1,6 млрд рублей на строительстве балтийского порта
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