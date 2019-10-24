Руководитель Куйбышевской железной дороги попался на взятке

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Оперативные мероприятия в отношении железнодорожника прошли в начале недели, передача денег задокументирована сотрудниками ФСБ в рамках оперативного эксперимента. Атякин не задерживался, но вопрос избрания меры пресечения может быть решен в ближайшие несколько дней. Источник в правоохранительных структурах говорит, что деньги Атякину платили некие посредники. «Когда строили новый НПЗ и прокладывали к нему железнодорожную ветку, это требовало ряда важных согласований с руководством КбшЖД», — говорит источник.Дмитрий Атякин родился в апреле 1967 года в городе Кузнецк Пензенской области. Окончил в 1989 году Куйбышевский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте». Тогда же начал работать в должности помощника начальника станции Кузнецк Куйбышевской железной дороги по безопасности движения поездов. Затем работал дежурным по станции Кузнецк, заместителем начальника станции Моршанск, начальником станции Кинель, заместителем начальника Самарского отделения-начальником отдела перевозок, первым заместителем начальника службы перевозок, заместителем начальника Куйбышевской железной дороги. В 2007 году стал начальником Самарского отделения, в 2010 году назначен заместителем главного инженера Куйбышевской железной дороги, а с апреля 2013 года — заместителем начальника Куйбышевской железной дороги по территориальному управлению.С 20 октября 2014 года Дмитрий Атякин трудится первым заместителем начальника Куйбышевской железной дороги.