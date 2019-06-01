Россияне получили право составлять совместные супружеские завещания
1 июня 2019 17:40
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Вступившие в силу поправки в Гражданский кодекс РФ позволяют завещать общее имущество и личное имущество каждого из супругов любым лицам, распределить доли между наследниками и отказать им в наследстве без указания причин, определить, какое имущество будет входить в наследство мужа или жены. При этом по закону право на обязательную долю наследства сохраняют, например, несовершеннолетние дети или нетрудоспособные родители.
"Если наследодатель составил завещание, то наследование происходит в соответствии с его волей. Если завещания нет, то к наследованию призываются наследники по закону - согласно очередности, исходя из степени родства", - объяснил ТАСС один из авторов поправок, глава комитета нижней палаты по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Совместное завещание супругов должно быть заверено нотариально и под камеру, если оба супруга не возражают. Оно не может быть составлено при чрезвычайных обстоятельствах или в закрытой форме (то есть когда нотариус не знает, что именно написано в документе). Совместное завещание утрачивает силу при расторжении брака или признании его недействительным, а также в случае отмены одним из супругов.
Завещание может быть оспорено по иску любого из супругов при их жизни или после смерти - одного или обоих - только по иску человека, считающего, что завещание нарушает его права.
Законом также вводится наследственный договор, который представляет собой соглашение по поводу будущего наследства между потенциальным наследодателем с одной стороны и возможными наследниками - с другой. Такой договор может заключаться с любыми лицами, которые согласно Гражданскому кодексу могут призываться к наследованию (в том числе юридическими).
Наследственный договор отличается от обычного завещания тем, что в нем отмечаются условия, которые наследователь обязан исполнить, пояснил "Российской газете" нотариус Глеб Акимов. Например, он получит квартиру при условии, если будет заботиться о детях умершего. При невыполнении указанных в договоре обязательств наследователь через суд потеряет все права на наследство.
После смерти наследодателя требовать исполнения обязанностей, установленных наследственным договором, смогут наследники, душеприказчик и нотариус. Наследственный договор также подлежит нотариальному удостоверению с обязательной видеофиксацией при согласии на это сторон.
Наследодатель вправе заключить один или несколько наследственных договоров с одним или несколькими лицами. После заключения наследственного договора наследодатель вправе совершать любые сделки в отношении принадлежащего ему имущества, даже если такое распоряжение лишит лицо, которое может быть призвано к наследованию, прав на это имущество.
При этом наследственный договор будет иметь приоритет над завещанием. Как и в случае с совместным завещанием супругов за несовершеннолетними детьми и нетрудоспособными иждивенцами сохраняется право на обязательную долю наследства.
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