«Россельхозбанк» опередил Сбербанк в банкротстве «Тимашевской птицефабрики»
18 сентября 2019 18:16
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16 сентября соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Самарской области от «Россельхозбанка». По данным судебных материалов, «Тимашевская птицефабрика» задолжала кредитной организации 20,6 млн рублей.
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