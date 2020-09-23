Рэпер Гулиев признал вину по делу о ДТП на Остоженке

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Рэпер Эльмин Гулиев признал вину по уголовному делу о ДТП на Остоженке в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Я признаю свою вину, но опьянения не было никакого, - сказал Гулиев. - Я не согласен, я не хотел бы оказаться [под арестом]". Следователь заявил в суде, что в крови Гулиева обнаружены каннабиноиды. По словам Гулиева, перед тем, как он выезжал, он был с девушкой и абсолютно трезвый. У него остеохондроз, боль от которого отдает в висок. "Я употребляю таблетки для того, чтобы боль прошла и плюс пью антибиотики, которые подтверждены врачами", - добавил обвиняемый. Он также отметил, что на месте ДТП медики скорой помощи поставили укол в связи с болью в руке.

"Я очень хочу перед всеми извиниться за то, что случилось. Я хочу, чтобы мне доверились и дали шанс. Я не знаю, как раскаяться словесно, - сказал Гулиев. - Я очень хочу, чтобы вы мне поверили и дали возможность исправиться".

Защита Гулиева просит отпустить его под домашний арест. "Достаточна будет мера в виде домашнего ареста с применением приборов электронного слежения", - сказала адвокат. Она отметила, что скрываться Гулиев не собирается, а отбывать домашний арест будет в арендованной квартире. Зарегистрирован он в Томске. Сам Гулиев заявил, что готов возместить ущерб и поддерживать пострадавших со своего дохода от музыки.

Следователь настаивает на аресте, так как Гулиев 49 раз привлекался за нарушение правил дорожного движения и ранее был судим. Также, по мнению следствия, он может скрыться, а соседи по арендованной квартире его не знают. Кроме того, одна из потерпевших лишилась в аварии ступни, что является тяжким причинением вреда.

Гулиев подтвердил в суде, что привлекался к уголовной ответственности. "Да, лет 10 назад. 161 ст. УК РФ ("Грабеж")", - сказал он, отвечая на вопрос судьи.

О ДТП

21 сентября в 16:20 мск на пересечении Остоженки и Померанцева переулка столкнулись автомобили Mercedes и Infiniti. В результате Infiniti отбросило на тротуар, где машина сбила пешеходов. По предварительной информации, в аварии виновен водитель Infiniti - рэп-исполнитель Эльмин Гулиев, который проехал с превышением скорости на красный сигнал светофора. По предварительным данным, в момент ДТП он был трезв.

В отношении Гулиева полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), ему предъявлено обвинение. Позднее обвинение было переквалифицировано на п. а ч. 2 той же статьи, так как в его крови были обнаружены наркотики. В аварии пострадали четыре человека, трое направлены в больницу, один от госпитализации отказался. Среди пострадавших два пешехода - мужчина и женщина, а также женщина - пассажир Infiniti.

Фото: Александр Щербак/ТАСС