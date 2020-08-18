Пьяный житель Кошкинского района стал фигурантом нескольких уголовных дел

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По данным сотрудников ГИБДД, нарушитель в апреле 2020 года уже привлекался к административной ответственности, предусмотренной ст. 12.26 ч.1 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей, с лишением права управления транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев.В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет. Также в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до двух лет, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области