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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

«Пьяный самарский налоговик» попытался оспорить в суде свое медосвидетельствование

29 ноября 2019 16:58
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Он решил, что акт освидетельствования был составлен с нарушениями и «умаляет его личное достоинство», но суд ему не поверил.
В основу судебной тяжбы лег курьезный случай — некоторое время назад старший налоговый инспектор Молитвин был направлен на медицинское освидетельствование в Самарский областной наркологический диспансер руководителем УФНС РФ по Самарской области. Причиной этого стало появление налоговика на работе в состоянии алкогольного опьянения, передает «СО» ОНЛАЙН.

На медицинское освидетельствование Молитвина сопровождал заместитель начальника отдела безопасности УФНС, который внес за него плату в размере 750 руб.

У налоговика выявили клинические признаки опьянения: заторможенность, сонливость (проба Шульте), гиперемию кожных покровов, инъецированность склер, пошатывание при ходьбе с быстрыми поворотами, неустойчивость в позе Ромберга, ошибки при выполнении координаторных проб. По исследованиям выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя у Молитвина также был обнаружен положительный результат.

Молитвина уволили с работы, и он пошел судиться. Гражданское дело о признании незаконным приказа об увольнении он проиграл. Тогда он решил оспорить акт медосвидетельствования, ссылаясь на то, что исследование якобы проводилось по заявлению неизвестного лица, а сам акт был вручен ненадлежащему лицу и «умаляет личное достоинство» экс-налоговика. В этом иске Молитвину тоже отказали и районный суд, и апелляционная инстанция облсуда. 



Фото из открытых источников
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Комментарии



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