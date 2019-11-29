«Пьяный самарский налоговик» попытался оспорить в суде свое медосвидетельствование
29 ноября 2019 16:58
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На медицинское освидетельствование Молитвина сопровождал заместитель начальника отдела безопасности УФНС, который внес за него плату в размере 750 руб.
У налоговика выявили клинические признаки опьянения: заторможенность, сонливость (проба Шульте), гиперемию кожных покровов, инъецированность склер, пошатывание при ходьбе с быстрыми поворотами, неустойчивость в позе Ромберга, ошибки при выполнении координаторных проб. По исследованиям выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя у Молитвина также был обнаружен положительный результат.
Молитвина уволили с работы, и он пошел судиться. Гражданское дело о признании незаконным приказа об увольнении он проиграл. Тогда он решил оспорить акт медосвидетельствования, ссылаясь на то, что исследование якобы проводилось по заявлению неизвестного лица, а сам акт был вручен ненадлежащему лицу и «умаляет личное достоинство» экс-налоговика. В этом иске Молитвину тоже отказали и районный суд, и апелляционная инстанция облсуда.
Фото из открытых источников
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