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Прокуроры США требуют не освобождать осуждённую россиянку Осипову

28 июля 2020 22:34
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Сама гражданка РФ жалуется на проблемы со здоровьем, также в тюрьме, где она содержится, выявлено много случаев заболевания коронавирусом.
Американские прокуроры требуют не освобождать осуждённую в Штатах россиянку Богдану Осипову, передает Лайф. Об этом говорится в их ходатайстве, поданном в суд.

Ранее Осипова, которая отбывает наказание в тюрьме США за похищение собственного ребёнка, попросила на время рассмотрения апелляции по делу выпустить её под домашний арест в связи с пандемией и плохим самочувствием.

— У подсудимой есть серьёзные мотивы для побега, не в последнюю очередь потому, что её дети остаются в России, и при вынесении приговора она выразила намерение вернуться туда, — говорится в ходатайстве, которое подал в суд помощник окружного прокурора в Канзасе Джейсон Харт.

Помощник прокурора также уверяет, что у россиянки нет оснований надеяться на отмену приговора по апелляции или его смягчение.

Стоит отметить, что Осипова в своём ходатайстве просила суд отпустить её пожить у отчима в Нью-Йорке в связи с тем, что в тюрьме, где она содержится, выявлено много случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Американский паспорт Осиповой просрочен, а российский был утерян. Осипова подчёркивала, что консульство РФ согласно гарантировать невыдачу ей нового паспорта, если её отпустят под домашний арест.

Спор россиянки Богданы Осиповой и её бывшего мужа, американца Брайана Мобли, о том, где будут жить их дети, длится уже около шести лет. В 2014 году женщина увезла свою первую дочь на родину, не получив согласия отца ребёнка. В США девочку объявили в розыск. В России у неё родилась младшая сестра.

В 2017 году Осипова поехала в США, где её задержали. Женщину обвинили в похищении детей и вымогательстве, окружной суд Штатов признал россиянку виновной, назначив ей наказание в виде семи лет лишения свободы и штраф размером более 18 тысяч долларов. 
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