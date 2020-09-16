Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу срочника Шамсутдинова

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Военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, устроившего прошлой осенью стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, в результате которой погибли восемь человек, передает ТАСС.

Об этом сообщил его адвокат Равиль Тугушев на своей странице в Facebook.

"Я только что вышел из военной прокуратуры Московского гарнизона, где по поручению прокуратуры Читинского гарнизона мне было вручено обвинительное заключение в отношении моего подзащитного Шамсутдинова Рамиля", - сказал он.

По его словам, в ближайшие дни дело будет направлено во 2-й окружной военный суд Восточного военного округа, где в течение двух недель будет назначена дата предварительного заседания.

Фото: RID 1973/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons/ТАСС