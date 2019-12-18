Я нашел ошибку
Главные новости: 
Ключевая тема – участие предприятий региона в нацпроектах «Производительность труда и поддержка занятости» и «Международная кооперация и экспорт».
Дмитрий Азаров обсудили с машиностроителями аспекты участия предприятий в нацпроектах
Традиционно на мероприятии будут озвучены итоги 2019 года и озвучены планы на будущий год.
В Самаре вручат премии «Звезда Гостеприимства Самарской области» в сфере туризма
Сервис DocDoc совместно с cетью аптек Вита дал возможность всем клиентам получить доступ к услугам телемедицины
Сбербанк и аптеки Вита реализуют совместный проект в области медицины на платформе сервиса DocDoc
Был рассмотрен вопрос о проведении мероприятий по пресечению нарушений в сфере незаконного использования товарных знаков и маркировки товаров на потребительском рынке региона.
В Самаре состоялось заседание комиссии по незаконному обороту промышленной продукции в СО
Ежегодно в органы ЗАГС Самарской области обращаются свыше 500 тысяч граждан, регистрируется порядка 100 тысяч актов гражданского состояния.
Виктор Кудряшов вручил награды лучшим работникам органов ЗАГС региона
Принято решение об установлении на 2020 год минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Состоялось заседание Правительства Самарской области
Финалисты показали небольшие постановки по сюжетам любимых книг.
В СОУНБ подвели итоги конкурса кукольных театров «Городок в табакерке»
В этот период вводится «особый противопожарный режим».
МЧС России напоминает о правилах пожарной безопасности в новогодние праздники
сегодня  Среда, 18 декабря, 18:59
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 18/12:
USD 62.53
-0.24
EUR 69.68
-0.26
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Прокуратура Самарской области выступила за запрет жевательного табака — снюса

18 декабря 2019 14:25
152
Губдума инициативу прокуроров поддержала: законопроект рекомендовано принять в первом чтении.
Снюс — измельченный увлажненный табак, который помещают между верхней губой и десной на длительное время, в течение которого никотин из табака поступает в организм. Снюс известен в Швеции с 17-го века, там же, основном, производится и употребляется. В ЕС (кроме Швеции и Норвегии) продажа снюса запрещена, передает «СО» ОНЛАЙН.

В России данная разновидность табака продается с 2004 года, несмотря на многочисленные попытки его запрета. В Самарской области снюс популярен среди подростков и молодежи, следствием чего стала критическая ситуация: только за последнее время в больницы области обратилось 10 несовершеннолетних с признаками отравления химическими веществами. Массовые случаи употребления снюса, который распространяется практически повсеместно (в кальянных, табачных магазинах, торговых центрах), замечены, в том числе, среди учащихся младших классов.

Против пагубной привычки выступили прокуроры. Ими выявлено 64 нарушения закона, в целях устранения которых внесено 19 представлений, в суды направлено 11 исковых заявлений. А вчера законопроект о запрете снюса рассмотрели на заседании комитета Самарской губернской думы по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции. Инициатива предложена исполняющим обязанности прокурора Самарской области Игорем Харитоновым.

Законопроектом предлагается внести изменения в областной закон «Об ограничении на территории Самарской области розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина». Предложено изменить и местное законодательство об административных правонарушениях. Инициатива прокурора была единогласно поддержана, губернской думе рекомендовано принять ее в первом чтении. 



Фото:   соцсети
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Закон
18 декабря 2019  14:25
Губдума инициативу прокуроров поддержала: законопроект рекомендовано принять в первом чтении.
Прокуратура Самарской области выступила за запрет жевательного табака — снюса
Губдума инициативу прокуроров поддержала: законопроект рекомендовано принять в первом чтении.  Закон
151
17 декабря 2019  22:48
По словам юриста, Рамиля Шамсутдинова все еще обвиняют в убийстве сослуживцев, но он стал потерпевшим в рамках дела о неуставных отношениях.
Адвокат заявил о признании срочника Шамсутдинова потерпевшим
По словам юриста, Рамиля Шамсутдинова все еще обвиняют в убийстве сослуживцев, но он стал потерпевшим в рамках дела о неуставных отношениях. Закон
349
16 декабря 2019  22:01
В обвинении Кочуры — два эпизода мошенничества в особо крупном размере, каждый из которых чреват «посадкой» на срок до 10 лет
Сегодня в Тольятти начинается судебный процесс над бывшим банкиром Сергеем Кочурой
В обвинении Кочуры — два эпизода мошенничества в особо крупном размере, каждый из которых чреват «посадкой» на срок до 10 лет  Закон
330
16 декабря 2019  19:29
Преследование экс-чиновника длилось более 10 лет, он был выдан России властями Франции.
Суд дал 14 лет подмосковному экс-министру за хищение 11 млрд рублей
Преследование экс-чиновника длилось более 10 лет, он был выдан России властями Франции.  Закон
278
16 декабря 2019  16:48
"Нам известно о нескольких попытках Соколова покончить с собой", - рассказал Почуев.
Адвокат рассказал о попытках историка Соколова покончить с собой
"Нам известно о нескольких попытках Соколова покончить с собой", - рассказал Почуев.  Закон
288
13 декабря 2019  22:33
Взамен он должен был организовать собрание жильцов и убедить их сменить управляющую компанию в интересах взяткодателя.
В Самаре управляющий микрорайоном предстанет перед судом за получение взятки
Взамен он должен был организовать собрание жильцов и убедить их сменить управляющую компанию в интересах взяткодателя.  Закон
542
13 декабря 2019  21:37
Соцзащита хочет ограничить чету Зинкиных, которые заточили дочь в клинике, в родительских правах.
Органы опеки подали в суд на родителей девочки, с рождения живущей в клинике
Соцзащита хочет ограничить чету Зинкиных, которые заточили дочь в клинике, в родительских правах.  Закон
618
Весь список
Происшествия
18 декабря 2019  16:11
Волна "минирований" судов, станций метро, соцобъектов Москвы и Петербурга длится уже больше двух недель.
Все станции московского метро получили сообщения о минировании
Волна "минирований" судов, станций метро, соцобъектов Москвы и Петербурга длится уже больше двух недель.   Происшествия
114
18 декабря 2019  14:00
В Жигулевске иномарка слетела и дороги и врезалась в пень. В ДТП пострадал водитель Шевроле
В Жигулевске иномарка слетела и дороги и врезалась в пень
В ДТП пострадал водитель Шевроле. Происшествия
183
18 декабря 2019  12:38
Одна из строительных фирм Самарского региона задолжала компании из соседней области 3 миллиона рублей
Одна из строительных фирм Самарского региона задолжала компании из соседней области 3 миллиона рублей
Долг был погашен после того, как руководителя предупредили об уголовной ответственности.  Происшествия
183
Весь список
Криминал
18 декабря 2019  11:40
Жигулевские полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля
Жигулевские полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля
Потерпевший припарковал на ночь служебный автомобиль во дворе своего дома. Криминал
167
18 декабря 2019  10:59
В Единой России прокомментировали задержание депутата по подозрению в убийстве
В "Единой России" прокомментировали задержание депутата по подозрению в убийстве
Владимир Корнилов снял с себя политические полномочия и заявил о выходе из партии "Единая Россия". Криминал
175
18 декабря 2019  10:28
В суде Самарского района стартуют слушания по объединенному уголовному делу СОФЖИ
В суде Самарского района стартуют слушания по объединенному уголовному делу СОФЖИ
Фигуранты – бывший глава фонда Реналь Мязитов и его подрядчик Евгений Вагнер. Криминал
188
Весь список

Видео
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
400
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
337
2 декабря 2019  13:10
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Самарцев предупреждают об опасности мышиной лихорадки
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя.
Здравоохранение
899
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
689
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
625
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
992
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
331
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
608
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
666
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
907
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2094
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2601
Весь список

Мероприятия
Виктор Кудряшов вручил награды лучшим работникам органов ЗАГС региона
В СОУНБ подвели итоги конкурса кукольных театров «Городок в табакерке»
В Самаре состоится торжественное открытие Дома научной коллаборации
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные