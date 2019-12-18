Прокуратура Самарской области выступила за запрет жевательного табака — снюса

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В России данная разновидность табака продается с 2004 года, несмотря на многочисленные попытки его запрета. В Самарской области снюс популярен среди подростков и молодежи, следствием чего стала критическая ситуация: только за последнее время в больницы области обратилось 10 несовершеннолетних с признаками отравления химическими веществами. Массовые случаи употребления снюса, который распространяется практически повсеместно (в кальянных, табачных магазинах, торговых центрах), замечены, в том числе, среди учащихся младших классов.Против пагубной привычки выступили прокуроры. Ими выявлено 64 нарушения закона, в целях устранения которых внесено 19 представлений, в суды направлено 11 исковых заявлений. А вчера законопроект о запрете снюса рассмотрели на заседании комитета Самарской губернской думы по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции. Инициатива предложена исполняющим обязанности прокурора Самарской области Игорем Харитоновым.Законопроектом предлагается внести изменения в областной закон «Об ограничении на территории Самарской области розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина». Предложено изменить и местное законодательство об административных правонарушениях. Инициатива прокурора была единогласно поддержана, губернской думе рекомендовано принять ее в первом чтении.Фото: соцсети