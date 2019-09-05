Программист Котов получил 4 года колонии за нарушения правил проведения митингов
5 сентября 2019 23:43
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— Исправление Котова возможно только в условиях изоляции от общества с отбыванием наказания в колонии общего режима, — огласил судья.
10 августа Котов был на несогласованной акции в центре Москвы и игнорировал законные требования сотрудников полиции. Кроме того, его привлекли к административной ответственности за акции 2 марта, 13 мая и 12 июня — все они не были санкционированы. После акции 10 августа он был задержан при попытке скрыться от сотрудников правоохранительных органов.
Отметим, что за последние пару месяцев в столице прошло несколько акций протеста, связанных с грядущими выборами в Мосгордуму. Часть из них была согласована с властями и прошла мирно, однако некоторые акции прошли с нарушением закона о митингах. Именно такие пикеты в итоге заканчивались задержаниями, а также многочисленными провокациями в адрес сотрудников полиции.
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