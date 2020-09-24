Приставы арестовали квартиру Навального

155

Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального, сообщила в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш, передает ТАСС.

"Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального. Это связано с иском компании "Московский школьник". 27 августа <...> приставы-исполнители объявили о запрете регистрационных действий на его долю в квартире в Марьине", - сообщила Ярмыш.

Теперь Навальный не может продать, подарить или заложить квартиру. По словам Ярмыш, тогда же были арестованы и счета Навального. В рамках иска "Московского школьника" ранее были арестованы счета главы YouTube-канала "Навальный Live" Любови Соболь и счета Фонда по борьбе с коррупцией, в результате чего ФБК был вынужден сменить юридическое лицо.

"В общей сложности суд постановил взыскать с Навального, Соболь и ФБК около 88 млн рублей, именно в такую сумму была оценена упущенная выгода компании "Московский школьник" из-за разрыва контракта на поставку питания", - написала Ярмыш.

Арбитражный суд Москвы в октябре 2019 года постановил взыскать с Навального, активистки Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) примерно по 29 млн рублей (в общей сложности - порядка 88 млн) в качестве компенсации морального ущерба по иску "Московского школьника", а также обязал удалить видео про комбинат как порочащее деловую репутацию компании. В августе этого года бизнесмен Евгений Пригожин выкупил долг Навального, Соболь и ФБК перед компанией "Московский школьник".

Как следует из банка данных исполнительных производств ФССП, 7 июля в отношении Навального было возбуждено исполнительное производство о взыскании с него более 28 млн рублей, а также исполнительского сбора в размере свыше 2 млн 45 тыс. рублей по решению Арбитражного суда Москвы.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС