Приговор вынесен: Суд постановил, что бывшее руководство «Тольяттиазота» обязано вернуть заводу 77 млрд рублей
8 июля 2019 17:51
179
Теперь, казалось бы, все должно измениться. Суд постановил, что преступники должны вернуть заводу похищенные у него 77 млрд руб. А значит уйдут в прошлое невыносимые условия труда, на которые рабочие жаловались еще в 2012 г., массовые увольнения, как три года назад, легендарные дома для работников, которые не могут достроить десятилетиями, низкие зарплаты и бедный соцпакет. Наконец-то предприятие и его трудовой коллектив смогут жить нормальной жизнью и развиваться, а не бороться за выживание.
Но у руководства завода другое мнение. В день вынесения приговора с заявлением выступил председатель совета директоров ПАО «ТОАЗ» Петр Орджоникидзе: «Руководство ПАО «ТОАЗ» неоднократно официально заявляло о том, что обвинения в хищении продукции «ТОАЗ» являются необоснованными, продукция Общества реализовывалась по официальным договорам с получением 100% оплаты, что предприятие не признает себя потерпевшим и не понесло ущерб, о котором заявляют миноритарные акционеры».
Интересно получается: есть судебное решение о том, что предприятие лишилось в результате аферы 77 млрд руб., и теперь они должны быть возвращены на завод. Но тут появляется руководитель предприятия и безапелляционно, от имени всего завода заявляет, что «ничего нам не надо». Возникает вопрос: этот человек, как и другие нынешние руководители ТоАЗа, на самом деле занимается управлением на благо предприятия и трудового коллектива, либо он просто марионетка, поставленная «смотрящим» на хозяйстве скрывающимися за рубежом жуликами? Ответ очевиден.
Подтверждением тому, что убежавшие за границу Махлаи и действующие руководители «Тольяттиазота» – одно целое, стали большие рекламные модули в ряде СМИ, в которых содержатся только два слова: «Тольяттиазот не сдается». По-настоящему этот лозунг следует читать так: «Махлаи не сдаются».
Хорошо было бы спросить мнение самих работников завода, весь 4-тысячный коллектив «Тольяттиазота», как они сами относятся к идее возвращения на завод украденных 77 миллиардов рублей? Не возражают ли они против повышения зарплат, увеличения отчислений на соцобеспечение, ремонт и модернизацию оборудования, нужны ли им новые детские сады или школы?
Ответ также очевиден. Каждый работник завода только приветствовал бы такие позитивные изменения.
Публичный отказ руководителей завода от признания факта 77-миллиардного ущерба предприятию означает, что директора «Тольяттиазота» действуют в интересах офшорных компаний Махлаев и продолжают грабить завод и его трудовой коллектив. Судя по всему, рабочие завода, трудящиеся в тяжелых условиях на опасном производстве за более чем скромные деньги для руководства завода – не более чем бессловесные рабы, интересами которых можно смело пренебречь.
Но здесь руководство ТОАЗа ступает на довольно тонкий лед. Приговор хозяевам завода вынесен, и теперь они официально являются преступниками. Недавно было возбуждено новое уголовное дело по ст. 210 УК РФ – «Организация преступного сообщества и участие в нем». А это значит, что ставленники беглых олигархов, обслуживающие их интересы в России, также могут быть привлечены к ответственности перед законом как члены ОПС. Это уже прочувствовал на себе недавно арестованный глава «Тольяттихимбанка» Александр Попов, по мнению суда, помогавший аферистам отмывать и обналичивать похищенные деньги.
Но отвечать, вполне возможно, придется еще и перед трудовым коллективом, который оказался совсем не таким безропотным и задавленным, как рассчитывали Махлаи – на митинг в их поддержку не пришел почти никто, хотя рабочих пытались согнать под страхом увольнения. Если руководство ТоАЗа и дальше будет настаивать на том, что завод и дальше должен содержать скрывающуюся за рубежом международную мафию в ущерб себе и своему трудовому коллективу, рабочие рано или поздно тоже захотят сказать свое слово.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
8 июля 2019 17:51
5 июля в нашумевшем уголовном деле о многомиллиардных махинациях на «Тольяттиазоте» был вынесен приговор. Закон
175
6 июля 2019 20:39
Женщину арестовали на два месяца. Закон
670
5 июля 2019 17:43Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента
О его задержании ФСБ сообщила ранее в пятницу, но ни место работы, ни должность подозреваемого не были известны. Закон
475
5 июля 2019 09:59
УФАС сочло рекламу услуг ненадлажащей. Закон
298
5 июля 2019 09:02
Судебные приставы Самарской области побудили женщину демонтировать ограждение и освободить квадратные метры. Закон
606
4 июля 2019 23:57
Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Закон
413
4 июля 2019 23:34
На настоящий момент в результате наводнения погиб 21 человек. Судьба ещё 15 жителей региона неизвестна. Закон
311
Происшествия
8 июля 2019 20:26
Авария произошла на Фрунзенской набережной. Столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. Оба транспортных средства загорелись. Обоих водителей... Происшествия
71
8 июля 2019 16:40
К одной из квартир на Октябрьской улице столицы стягиваются представители полиции и экстренных служб города. Происшествия
133
8 июля 2019 13:55
При строительстве повредили магистральный оптоволоконный кабель. Происшествия
196
Криминал
8 июля 2019 13:47
Подозреваемым оказался житель Ульяновской области. Криминал
184
8 июля 2019 10:27
Сейчас завершено расследование уголовного дела о незаконном приобретении наркотиков. Криминал
214
8 июля 2019 10:11
Инцидент произошел ночью у дома на ул. Гагарина. Криминал
235
Видео
3 июля 2019 12:45
За это медведь укусил мужчину. В стране
446
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3680
29 июня 2019 12:53
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское. Культура
1039
19 июня 2019 09:40
В последние месяцы вулкан проявлял активность. В мире
390
13 июня 2019 13:51
Самарская область стала одним из пилотных регионов. Социум
579
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
495
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
639
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
518
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
741
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
760
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
486
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
814
Мероприятия