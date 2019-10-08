Представители "Ашана" — Алибасову: "Крот" нужно заливать в трубы, а не в себя
8 октября 2019 20:21
77
— Средство для очистки труб нужно заливать в трубы, а не в себя, — заявил представитель "Ашана" Алибасову на судебном заседании.
— Надо быть сумасшедшим, чтобы осознанно выпить "Крот". Я же сделал это неумышленно, — в ответ заявил основатель группы "На-на".
Более того, прокурор также считает, что Алибасов сам виноват и выпил химикаты из-за собственной невнимательности.
Пресненский районный суд столицы отказал продюсеру Бари Алибасову в иске на 100 миллионов рублей, который он подал к сети гипермаркетов "Ашан" и производителю средства для очистки труб "Крот". Об этом сообщил корреспондент Лайфа из зала суда.
— В удовлетворении исковых требований Бари Алибасова отказать, — огласила вердикт судья Анна Карпова.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
8 октября 2019 20:21
Алибасов хочет получить компенсацию в размере 100 млн рублей из-за того, что якобы перепутал бутылку "Крота" с напитком из-за яркой упаковки средства для... Закон
76
8 октября 2019 14:41
По данным эксперта, Марьянова можно было бы спасти, своевременно направив в лечебное учреждение. Закон
178
4 октября 2019 20:43
Возбуждены два уголовных дела по статье «Служебный подлог, повлекший нарушение интересов общества и государства», ему угрожает до 4 лет лишения... Закон
652
4 октября 2019 16:40
Промышленный районный суд Самары приговорил к двум годам и семи месяцам колонии общего режима бывшего воспитанника детдома за кражу шоколадок на 1,6 тысячи... Закон
448
4 октября 2019 14:43
"Есть ли границы у детских шалостей?.. " Закон
435
3 октября 2019 22:13
Площадь пожара составила половину кв м, а его виновнику грозит штраф в размере 5 тыс. рублей. Закон
385
3 октября 2019 14:12
Ему назначено наказанием в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Закон
476
Происшествия
8 октября 2019 21:12
По предварительным данным, пилоту удалось катапультироваться. Происшествия
44
8 октября 2019 17:13
По предварительной версии, водитель "рено" пошёл на обгон, но не справился с управлением на заснеженной трассе. Происшествия
181
8 октября 2019 14:32
Утонули мужчина и девушка, находившиеся в автомобиле. Происшествия
227
Криминал
8 октября 2019 10:40
Он с ножом напал на женщину. Криминал
186
7 октября 2019 13:26
Он с новыми знакомыми пошел распивать алкоголь в подъезде. Криминал
302
7 октября 2019 11:18
Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет. Криминал
212
Видео
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
424
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
356
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
543
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
564
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
749
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
584
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
834
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1349
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
964
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1212
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1391
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
842
Мероприятия