Представитель чеченской диаспоры попался на вымогательстве 1 млн рублей
20 сентября 2019 21:25
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В отношении Саламкана Джентимирова возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство», максимальная санкция которой — до 15 лет колонии. У подозреваемого изъяты нож, бейсбольная бита и три мобильных телефона.
Отец задержанного — Бекхан Джентимиров — нередко и сам попадал в неприятные истории. Летом 2005 года он чуть не стал жертвой киллера, использовавшего радиоуправляемое взрывное устройство, это покушение многие связывали с переделом нефтяного рынка. Старший Джентимиров задерживался в рамках расследования дела о перестрелке на АЗС «Март» в районе турбазы Дубки, его имя упоминалось в привязке к истории с вымогательством у «безопасника» компании «ЭМТ» Игоря Перепелицы (тогда подозреваемыми стали «близкий» Бекхана — Бауржан Абдрахманов и его племянник Асланбек Джентимиров).
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