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Потерпевшие по делу Фургала требуют взыскать с него 1,5 млрд рублей

21 сентября 2020 14:52
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В рамках обеспечения требований иска Басманный суд Москвы арестовал $400 тыс. принадлежащих Олесе Киреевой, родственнице экс-жены Фургала Ларисы Стародубовой.

Потерпевшие по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала требуют взыскать с него 1,5 млрд рублей за моральный ущерб, причиненный в результате убийства их родственников, передает ТАСС. Об этом заявила судья Мосгорсуда Марина Ларкина, рассматривающая жалобу на арест $400 тыс., принадлежащих родственнице экс-губернатора.

"Родственники Олега Булатова и Александра Смольского, признанные потерпевшими по уголовному делу об их убийстве, заявили иск о взыскании с Фургала 1,5 млрд рублей в виде компенсации морального ущерба. Они признаны гражданскими истцами в рамках уголовного дела", - сказала она.

По ее словам, в рамках обеспечения требований иска Басманным судом Москвы были арестованы $400 тыс., принадлежащих Олесе Киреевой, которая является родственницей бывшей жены Фургала Ларисы Стародубовой.

"Я категорически не согласен с этим решением. Даже когда мы были в браке со Стародубовой, мы заключили брачный контракт о раздельном ведении хозяйства. А теперь мы и официально разведены. Тем более неправильно и незаконно арестовывать деньги Киреевой, даже если они были переданы ей Стародубовой на хранение", - сказал Фургал, обосновывая жалобу на арест денег Киреевой.

Мосгорсуд отложил на 30 сентября рассмотрение жалобы на арест $400 тыс., принадлежащих Олесе Киреевой, сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил отложить заседание по жалобе на арест $400 тыс. Киреевой в связи с тем, что один из заинтересованных лиц, Лариса Стародубова, не извещена о времени и месте судебного заседания должным образом", - сказала судья.

Басманный суд также ранее арестовал принадлежащие Фургалу более 3 млн рублей и две машины - Toyota Land Cruiser и Lexus. Арест наложен для обеспечения возможных выплат потерпевшим в случае признания его виновным.

Ранее Фургалу предъявили обвинение в организации убийства Олега Булатова и покушении на убийство Александра Смольского, а также бизнесмена Евгения Зори.

 

Фото:    Сергей Карпухин/ТАСС

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В рамках обеспечения требований иска Басманный суд Москвы арестовал $400 тыс. принадлежащих Олесе Киреевой, родственнице экс-жены Фургала Ларисы Стародубовой.
Потерпевшие по делу Фургала требуют взыскать с него 1,5 млрд рублей
В рамках обеспечения требований иска Басманный суд Москвы арестовал $400 тыс. принадлежащих Олесе Киреевой, родственнице экс-жены Фургала Ларисы Стародубовой. Закон
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