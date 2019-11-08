После директора санатория «Поволжье» под статью УК РФ попала замглавного бухгалтера

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Правоохранители начали проверять расходование средств в «Поволжье» весной 2019 года. Первым подозреваемым стал бывший директор санатория Владимир Моргунов. Моргунов руководил ГБУ СО «Санаторий «Поволжье» с 2005-го по 2018 год. Осенью 2018 года его сменила Елена Кичатова.В 2016 году Моргунов уже попадал под статью о превышении полномочий после продажи находящегося в оперативном управлении ГБУ здания техникума транспорта и коммуникаций на улице Физкультурной. Суд назначил ему условный срок и освободил от отбытия наказания в связи с амнистией.Весной 2019 года правоохранители снова заинтересовались Моргуновым. Были возбуждены уголовные дела по фактам незаконной оплаты обучения директора санатория в университете «РЕАВИЗ» и получения им доплат к заработку. Нашлись и другие нарушения.И вот появилось новое уголовное дело о мошенничестве, его фигуранткой может стать заместитель главного бухгалтера ГБУ СО «Санаторий «Поволжье», 64-летняя Елена Рылкина. Согласно фабуле дела, в период с мая 2017 года по апрель 2019 года г-жа Рылкина якобы перечисляла средства фонда заработной платы с лицевого счета ГБУ на принадлежащие ей расчетные счета. Сумма похищенного оценивается стандартной формулой «свыше 1 млн руб.», то есть ущерб уже оценен как особо крупный. Санкция статьи, по которой могут привлечь г-жу Рылкину, — до 10 лет лишения свободы.