После ДТП с участием полицейского в Волжском районе возбуждено уголовное дело

233

Мужчина и женщина, находящиеся в легковом автомобиле Hyundai скончались от полученных травм, а их трое малолетних детей в настоящее время госпитализированы в больницу.В другом легковом автомобиле Datsun находились мужчина и женщина, которые получили незначительные повреждения.По данному факту следственным отделом Новокуйбышевска возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц".В ходе расследования уголовного дела установлено, что управлял автомобилем Datsun сотрудник отдела ОГИБДД по Волжскому району Самарской области. На момент ДТП сотрудник полиции находился в отпуске и не исполнял служебные обязанности. В настоящее время он задержан по подозрению в совершении указанного преступления.Расследование уголовного дела продолжается, проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, назначена автотехническая экспертиза, с целью определения виновника ДТП. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области