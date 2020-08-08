После ДТП с участием полицейского в Волжском районе возбуждено уголовное дело

Вчера примерно в 21 час на 54 км автодороги «Самара-Большая Черниговка» в Волжском районе Самарской области произошло дорожно-транспортное происшествие с двумя легковыми и одним грузовым автомобилями.
Мужчина и женщина, находящиеся в легковом автомобиле Hyundai скончались от полученных травм, а их трое малолетних детей в настоящее время госпитализированы в больницу.
В другом легковом автомобиле Datsun находились мужчина и женщина, которые получили незначительные повреждения.
По данному факту следственным отделом Новокуйбышевска возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц".
В ходе расследования уголовного дела установлено, что управлял автомобилем Datsun сотрудник отдела ОГИБДД по Волжскому району Самарской области. На момент ДТП сотрудник полиции находился в отпуске и не исполнял служебные обязанности. В настоящее время он задержан по подозрению в совершении указанного преступления.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, назначена автотехническая экспертиза, с целью определения виновника ДТП. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, передает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области
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