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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

«Посадки» топ-менеджмента РКЦ «Прогресс» продолжаются

6 февраля 2020 21:38
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Теперь под раздачу попал Сергей Комаров, экс-руководитель отдела управления финансов и ВЭД — его арестовал суд Самарского района.
Ракетостроительное предприятие лихорадит с 2016 года, когда по итогам проверки Роскосмоса на РКЦ пришли сотрудники правоохранительных структур. Под статьи УК РФ попали гендиректор предприятия Александр Кирилин, его дочь — руководитель управления финансов и ВЭД Светлана Кирилина, главный инженер Сергей Тюлевин и бывший первый замгендиректора РКЦ «Прогресс» Константин Наумов, передает «СО» ОНЛАЙН.

А в конце 2019 года областное УФСБ начало реализацию оперативной информации в отношении бывшего подчиненного г-жи Кирилиной — экс-начальника одного из отделов управления финансов и ВЭД РКЦ Сергея Комарова. Не совсем понятные махинации выявили в совместной работе с французской компанией Arianespace SA, осуществляющей коммерческие запуски в космос с космодрома Куру во Французской Гвиане.

В 2014–2017 годах РКЦ «Прогресс» и французы заключили несколько контрактов на транспортировку ракет-носителей «Союз-СТ» в Гвианский космический центр. РКЦ нашел субподрядчика в лице питерской компании «Транси». С «Транси» заключили контрактов на сумму более 55,5 млн руб. — за транспортно-экспедиционные услуги при транспортировке «Союзов-СТ» по маршруту «Морской порт Санкт-Петербург — порт Париакабо, Французская Гвиана».

Позднее правоохранители установили, что деньги были перечислены «Транси» в рамках фиктивных договоров на проведение сюрвея (инспекторского осмотра и оценки груза) трюма судна, изготовление, размещение и монтаж кильблоков на судне в европейском порту. Однако, согласно штатной документации на транспортирование ракет-носителей «Союз-СТ», разработанной РКЦ «Прогресс», крепление контейнеров с использованием кильблоков заводом-изготовителем не предусмотрено.

В минувший четверг, 30 января, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Сергея Комарова. Подозреваемыми по делу также проходят бывший генеральный директор «Транси» Виталий Лысак, начальник отдела коммерции и маркетинга Алексей Бовкунов и нынешний управляющий компанией Алексей Шакалида. 
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Комментарии


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