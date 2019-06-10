Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 11 июня, 00:06
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +17 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/06:
USD 64.79
-0.25
EUR 73.21
-0.05
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Полковника Захарченко приговорили к 13 годам колонии

10 июня 2019 18:58
127
Кроме того, ему назначили штраф в 117 миллионов рублей.
Полковника Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии, передал корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда.

Кроме того, ему назначили штраф в 117 миллионов рублей.

Обвинение требовало приговорить борца с коррупцией к 15,5 годам колонии и штрафу в 494,9 миллиона рублей. Сам полковник считает себя невиновным.

Сенсационное оправдание

Оглашение приговора заняло около трех часов и было отмечено сенсацией. Сначала судья признала Захарченко виновным по всем трем эпизодам, но в конце концов объявила, что по одному из эпизодов, по сути ключевому, Захарченко оправдан.

Суд снял с борца с коррупцией обвинение в том, что он в составе группы лиц получил от ресторатора Меди Дусса взятку в 800 тысяч долларов (по курсу на тот день).

"Признать не виновным в получении взятки 30,9 миллиона рублей и оправдать его по предъявленному обвинению, признать за ним право на реабилитацию", - говорится в приговоре.

По остальным двум обвинениям полковника признали виновным.

Суд установил, что Дусс по требованию Захарченко оформил ему скидочную карту в свои рестораны, которая позволила полковнику сэкономить почти три миллиона рублей.

Суд также констатировал, что Захарченко "совершил действия по препятствованию следствию": рассказал руководству Нота-банка о готовящихся обысках.

За эпизод с карточкой обвинение требовало для Захарченко девять лет колонии, но суд дал 12 и, путем частичного сложения с третьим эпизодом, в итоге приговорил к 13 годам.

Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение десяти дней. Приговор не устроил ни одну сторону: апелляции собираются подать и защита, и обвинение.

Между тем происхождение склада с девятью миллиардами рублей, найденного в квартире у сестры Захарченко, до сих пор неизвестно. СМИ выдвигали множество версий, но следствие не дает официальных комментариев. Деньги изъяли в государственную казну.
 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
10 июня 2019  18:58
Кроме того, ему назначили штраф в 117 миллионов рублей.
Полковника Захарченко приговорили к 13 годам колонии
Кроме того, ему назначили штраф в 117 миллионов рублей.   Закон
126
8 июня 2019  23:44
Суд постановил освободить Голунова из-под стражи в зале суда. Собравшиеся у здания суда встретили постановления о домашнем аресте продолжительными аплодисментами.
Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест под аплодисменты. Видео
Суд постановил освободить Голунова из-под стражи в зале суда. Собравшиеся у здания суда встретили постановления о домашнем аресте продолжительными... Закон
441
7 июня 2019  23:46
Об этом сообщает депутат госДумы Александр Хинштейн.
Квалификационная коллегия судей СО дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Тольятти Ивана Ежова
 Об этом сообщает депутат госДумы  Александр Хинштейн . Закон
490
7 июня 2019  23:13
Среди нарушений, установленных судом, незаконное место вылова, несоответствие технических средств и количества судов, неуведомление погранслужбы.
Отловщика косаток и белух в Приморье оштрафовали почти на 30 млн рублей
Среди нарушений, установленных судом, незаконное место вылова, несоответствие технических средств и количества судов, неуведомление погранслужбы.   Закон
388
6 июня 2019  23:04
По версии следствия, из-за действий Шеверды окружающей среде был нанесён ущерб на сумму около 748 млн рублей.
В Москве задержан министр лесного комплекса Иркутской области
По версии следствия, из-за действий Шеверды окружающей среде был нанесён ущерб на сумму около 748 млн рублей.  Закон
285
5 июня 2019  16:15
Он получил через посредника от студента денежные средства в размере 21 тысячи рублей за проставление зачетов и экзаменов, без фактической их сдачи.
Преподаватель ГСХА подозревается в получении взятки
Он получил через посредника от студента денежные средства в размере 21 тысячи рублей за проставление зачетов и экзаменов, без фактической их сдачи.  Закон
328
5 июня 2019  15:39
Кроме того, сейчас в ведомстве определяют причастность каждого задержанного к этому преступлению.
СКР установил убийцу спецназовца ГРУ в Подмосковье
Кроме того, сейчас в ведомстве определяют причастность каждого задержанного к этому преступлению.   Закон
3976
Весь список
Происшествия
10 июня 2019  23:02
Место крушения расположено неподалеку от Таймс-сквер. После крушения вертолет загорелся, передали СМИ. Пожарным поступила информация об одном погибшем.
В Нью-Йорке вертолет врезался в здание
Место крушения расположено неподалеку от Таймс-сквер. После крушения вертолет загорелся, передали СМИ. Пожарным поступила информация об одном погибшем.  Происшествия
73
10 июня 2019  13:29
В Тольятти косуля застряла в заборе
В Тольятти косуля застряла в заборе
Животному помогли спасатели. Происшествия
226
10 июня 2019  13:09
В Сызрани тушат крупный пожар около дома культуры
В Сызрани тушат крупный пожар около дома культуры
Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Происшествия
202
Весь список
Криминал
10 июня 2019  10:12
Самарские полицейские раскрыли похищение сумки у женщины
Самарские полицейские раскрыли похищение сумки у женщины
Общая сумма ущерба составила 26 000 рублей. Криминал
196
10 июня 2019  09:31
Сотрудники полиции в Тольятти вернули громкоговорители на городской праздник
Сотрудники полиции в Тольятти вернули громкоговорители на городской праздник
Задержан студент одного из городских колледжей. Криминал
170
9 июня 2019  11:52
В Тольятти автоинспекторы нашли наркотики у пассажирки автобуса
В Тольятти автоинспекторы нашли наркотики у пассажирки автобуса
Женщине может грозить до трех лет лишения свободы. Криминал
329
Весь список


Видео
7 июня 2019  13:11
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге.
Экономика региона
272
7 июня 2019  12:57
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО Газпромбанк»
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО «Газпромбанк»
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов.
Экономика региона
249
5 июня 2019  14:03
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Ситуация произошла на 17-ом км.
Социум
346
3 июня 2019  12:51
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. 
Здравоохранение
345
3 июня 2019  10:24
У сызранцев появилась возможность «проплыть» под Александровским мостом
У сызранцев появилась возможность «проплыть» под Александровским мостом
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна.
Социум
279
26 мая 2019  12:38
Пикап сгорел на трассе М-5 в Самарской области
Пикап сгорел на трассе М-5 в Самарской области
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
411
Весь список

Фоторепортажи
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
471
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
498
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
282
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
581
19 мая 2019  13:19
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы.
Культура
513
19 мая 2019  10:53
Международный фестиваль Самарское знамя состоялся в Самаре: ФОТО
Международный фестиваль «Самарское знамя» состоялся в Самаре: ФОТО
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы.
Социум
651
Весь список

Мероприятия
В ДК Новокуйбышевска прошел концерт преподавателей и воспитанников Детской музыкальной академии Юрия Башмета
В Самарской областной детской библиотеке стартовала программа летних чтений для детей и подростков
В Самаре в музее Алабина откроется выставка «Легендарный Калашников»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные