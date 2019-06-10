Полковника Захарченко приговорили к 13 годам колонии

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Кроме того, ему назначили штраф в 117 миллионов рублей.Обвинение требовало приговорить борца с коррупцией к 15,5 годам колонии и штрафу в 494,9 миллиона рублей. Сам полковник считает себя невиновным.Оглашение приговора заняло около трех часов и было отмечено сенсацией. Сначала судья признала Захарченко виновным по всем трем эпизодам, но в конце концов объявила, что по одному из эпизодов, по сути ключевому, Захарченко оправдан.Суд снял с борца с коррупцией обвинение в том, что он в составе группы лиц получил от ресторатора Меди Дусса взятку в 800 тысяч долларов (по курсу на тот день)."Признать не виновным в получении взятки 30,9 миллиона рублей и оправдать его по предъявленному обвинению, признать за ним право на реабилитацию", - говорится в приговоре.По остальным двум обвинениям полковника признали виновным.Суд установил, что Дусс по требованию Захарченко оформил ему скидочную карту в свои рестораны, которая позволила полковнику сэкономить почти три миллиона рублей.Суд также констатировал, что Захарченко "совершил действия по препятствованию следствию": рассказал руководству Нота-банка о готовящихся обысках.За эпизод с карточкой обвинение требовало для Захарченко девять лет колонии, но суд дал 12 и, путем частичного сложения с третьим эпизодом, в итоге приговорил к 13 годам.Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение десяти дней. Приговор не устроил ни одну сторону: апелляции собираются подать и защита, и обвинение.Между тем происхождение склада с девятью миллиардами рублей, найденного в квартире у сестры Захарченко, до сих пор неизвестно. СМИ выдвигали множество версий, но следствие не дает официальных комментариев. Деньги изъяли в государственную казну.