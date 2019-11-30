Полковника СК задержали за взятку в Свердловской области
30 ноября 2019 16:41
102
"По-моему, он уже в ИВС", — сказал собеседник агентства.
По его словам, операцию проводили сотрудники регионального управления ФСБ.
В Следственном комитете подтвердили эту информацию. Бусылко задержали вместе с адвокатом из Владимирской области. Взятка предназначалась "за решение вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела", уточняется в сообщении СК.
Бусылко предъявили обвинение в получении взятки, а адвокату — в посредничестве во взяточничестве. Следователи будут ходатайствовать в суде о заключении под стражу обоих задержанных.
Расследование ведет центральный аппарат СК.
Михаилу Бусылко 43 года, он полковник юстиции. Был следователем прокуратуры Чкаловского района Екатеринбурга, старшим следователем прокуратуры Свердловской области и следователем по особо важным делам управления Генеральной прокуратуры в Уральском федеральном округе. В Следственном комитете работает с 2007-го.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
30 ноября 2019 16:41
Взятка предназначалась "за решение вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела". Закон
99
29 ноября 2019 22:07
Она рассказала, что раскаялась в своём поступке и с чистосердечным признанием обратилась в полицию. Закон
330
29 ноября 2019 18:35
Крестьянско-фермерское хозяйство «Пречистенское» заплатит штраф в 100 тысяч рублей за то, что скопировало и продало чужую упаковку для биогумуса. Закон
373
29 ноября 2019 16:58
Он решил, что акт освидетельствования был составлен с нарушениями и «умаляет его личное достоинство», но суд ему не поверил. Закон
377
29 ноября 2019 14:34
По данным ФСБ, она собирала секретную информацию по заданию Главного управления разведки Украины. Закон
330
28 ноября 2019 22:07
Фигурант все равно остается под стражей — впереди у него новое судебное слушание. Закон
326
28 ноября 2019 16:40
"Прекрасное здание, оснащенное всеми современными технологиями для рассмотрения судебных дел",– отметил Председатель Верховного суда Вячеслав... Закон
1094
Происшествия
30 ноября 2019 18:44
Для ликвидации пожара были привлечены 83 спасателя и 26 единиц техники. Происшествия
84
30 ноября 2019 16:02
Причина происшествия – неисправность вытяжной системы газового оборудования. Происшествия
127
30 ноября 2019 12:20
Это уже второй скандал с участием местной епархии вокруг строительства. Происшествия
196
Криминал
30 ноября 2019 11:54
Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Криминал
178
30 ноября 2019 10:44
Угнать за 60 секунд не удалось - сотрудники Росгвардии задержали предполагаемого злоумышленника. Криминал
225
29 ноября 2019 13:33
Оба преступления мужчина совершил после ссор во время застолья. Криминал
339
Видео
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
387
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
349
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
650
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
933
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
841
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
565
Фоторепортажи
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
395
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
613
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1795
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2298
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1579
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1922
Мероприятия