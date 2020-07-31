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Полиция задержала подозреваемую в убийстве рэпера Картрайта

31 июля 2020 15:52
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Марина Кохал, жена украинского рэпера Энди Картрайта, 31 июля задержана по подозрению в убийстве музыканта.
Марина Кохал, жена украинского рэпера Энди Картрайта, 31 июля задержана по подозрению в убийстве музыканта, передают "Известия". Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

«В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД по подозрению в совершении указанного преступления задержана супруга потерпевшего 1984 года рождения», — говорится в заявлении.

Ранее в этот же день в разговоре с журналистами адвокат Кохал Ирина Скурту не исключила, что следствие будет ходатайствовать об аресте ее подзащитной.

В одной из квартир в Санкт-Петербурге на Невском проспекте 30 июля было обнаружено расчлененное тело рэпера Энди Картрайта.

О трупе в полицию заявила адвокат супруги рэпера, которая, по словам защитника, расчленила тело мужа после того, как он умер от передозировки наркотиков. Женщина объяснила свой поступок тем, что хотела скрыть смерть Картрайта от поклонников, и сообщила, что согласна пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать непричастность к его смерти.

Энди Картрайт родился на Украине. Изначально начинал читать рэп в своем окружении, но в конце 2013 года записал альбом «Приход глухого кота». После этого его позвали на рэп-батл Versus в Санкт-Петербург. 



Фото: соцсети / "Известия"
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Комментарии


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