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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Полиция возбудила дело против криминального авторитета Саши Огонька

16 августа 2019 22:36
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Согласно новому закону, принятому весной 2019 года, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
В Московской области следователи МВД России возбудили уголовное дело в отношении "вора в законе" Саши Огонька, передает life.ru. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

56-летний уроженец Санкт-Петербурга является фигурантом дела по статье 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии". При этом ранее мужчину, более известного как Саша Огонёк, неоднократно судили за особо тяжкие преступления, в числе которых было незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков.

— За осуждённым с 1994 года было признано высшее положение в преступной иерархии — "вор в законе". Он осуществлял координацию действий организованных групп на территории Красногорского, Волоколамского и Солнечногорского районов Московской области и Северного административного округа Москвы, — отметила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Кроме того, он поддерживал связи между лицами, занимающими высшее положение в преступной среде, а также принимал непосредственное участие в разделе незаконных доходов и сфер криминального влияния.

Согласно статье о занятии высшего положения в преступной иерархии, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Что касается этого закона, то весной 2019 года его подписал президент России Владимир Путин. Документ предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы со штрафом до пяти миллионов рублей, условное наказание исключено. Инициатором закона выступил сам глава государства. 
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Комментарии



Закон
16 августа 2019  22:36
Согласно новому закону, принятому весной 2019 года, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
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