Полиция возбудила дело против криминального авторитета Саши Огонька
16 августа 2019 22:36
69
56-летний уроженец Санкт-Петербурга является фигурантом дела по статье 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии". При этом ранее мужчину, более известного как Саша Огонёк, неоднократно судили за особо тяжкие преступления, в числе которых было незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков.
— За осуждённым с 1994 года было признано высшее положение в преступной иерархии — "вор в законе". Он осуществлял координацию действий организованных групп на территории Красногорского, Волоколамского и Солнечногорского районов Московской области и Северного административного округа Москвы, — отметила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Кроме того, он поддерживал связи между лицами, занимающими высшее положение в преступной среде, а также принимал непосредственное участие в разделе незаконных доходов и сфер криминального влияния.
Согласно статье о занятии высшего положения в преступной иерархии, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
Что касается этого закона, то весной 2019 года его подписал президент России Владимир Путин. Документ предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы со штрафом до пяти миллионов рублей, условное наказание исключено. Инициатором закона выступил сам глава государства.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
16 августа 2019 22:36
Согласно новому закону, принятому весной 2019 года, подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Закон
69
15 августа 2019 23:11
Чайки, живущие на свалке, могли стать причиной жесткой посадки лайнера A321, на борту которого были более 200 человек. Закон
275
15 августа 2019 20:29
Срок лишения свободы на всех участников ОПГ составляет более 50 лет. Закон
290
15 августа 2019 17:15
Два промышленных альпиниста 28 лет и 30 лет проводили работы на фасаде девятого этажа жилого дома. Это не понравилось 70-летнему местному жителю. Закон
309
13 августа 2019 21:23
Суд взялся за разбор поставок медоборудования, а бизнесмен отказался от услуг адвоката Паулова. Закон
378
13 августа 2019 20:59
В Мосгоризбиркоме сообщили, что зарегистрируют члена партии «Яблоко» на заседании 14 августа. Ранее окружная избирательная комиссия дважды отказывала ему.... Закон
325
13 августа 2019 17:03
Согласно законам республики, бывшему президенту Киргизии может грозить пожизненное заключение. Закон
338
Происшествия
16 августа 2019 17:11
Всего, по данным российских дипломатов, в плен попали восемь человек, среди них трое россиян. Происшествия
138
16 августа 2019 14:05
Все отравившиеся употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, которое купили у одного и того же производителя. Происшествия
192
16 августа 2019 13:16
С 19 августа по 19 сентября проводится широкомасштабное профилактическое мероприятие «Внимание – дети! Дорога в школу». Происшествия
208
Криминал
16 августа 2019 12:44
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Криминал
203
16 августа 2019 12:27
Ущерб потерпевшая оценила в пятнадцать тысяч рублей. Криминал
212
15 августа 2019 09:55
Трагедия произошла на улице. Криминал
217
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
442
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
975
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
542
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
650
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
562
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
471
Фоторепортажи
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
546
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
370
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
544
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
900
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
873
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
815
Мероприятия