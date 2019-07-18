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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Полиция предъявила обвинение в совершении мошенничества руководителю кооператива "Фабрика продуктов ВС"

18 июля 2019 19:23
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Галина Федотова в настоящее время содержится под домашним арестом.
Сегодня, 18 июля, тольяттинская полиция предъявила обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере предполагаемому руководителю кооператива "Фабрика продуктов Вкусно-сытно" Галине Федотовой, передает vkonline.ru.

Правоохранительные органы пришли к выводу, что кооператив на самом деле не осуществлял никакой производственной деятельности и существовал исключительно в виде финансовой пирамиды: "старым" клиентам выплачивали проценты по вкладам за счет "новых". И хотя пострадавшие говорят, что кооператив в таком виде существовал лет 9, полиция пока говорит о периоде с 08 мая 2018 года по 28 февраля 2019 года. Также стражи порядка на данный момент официально оценивают ущерб в 3 млн рублей, хотя известно, что от действий финансовой пирамиды пострадали сотни людей не только в Тольятти и Самаре, но и Оренбурге, Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени, Нижнем Тагиле, Казани, Ульяновске - всего, по предварительным данным, контора работала в 16 регионах страны.

Расследование ведет следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления У МВД России по городу Тольятти.

Пострадавших от деятельности потребительского кооператива «Фабрика Продуктов ВС», просят обращаться по тел.: 8-(8482)-39-10-51, 8-(8482)-93-40-88, или в ближайший отдел полиции. 
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Комментарии



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