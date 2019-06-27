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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве чемпиона по дзюдо в Тольятти

27 июня 2019 15:36
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Он был задержан сотрудниками уголовного розыска на одном из рынков города.
Как сообщалось ранее, в розыск был объявлен мужчина, подозреваемый в совершении тяжкого преступления.

В ходе проведенных оперативных мероприятий подозреваемый - ранее не судимый мужчина 1988 года рождения, житель Автозаводского района, был задержан сотрудниками уголовного розыска на одном из рынков города, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. 
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