Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 16 октября, 23:49
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 16/10:
USD 64.35
0.1
EUR 71.05
0.2
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Полицейские подкинули наркотики нижегородцу, чтобы выбить показания. Видео

16 октября 2019 19:25
124
Следствие уже задержало двух из них, третий скрывается, четвёртый не установлен.
В Нижнем Новгороде сотрудники полиции подбросили наркотическое средство местному жителю Игорю Крайнову, который отказался давать показания против друга, передает life.ru.

Мужчина шёл на работу вечером, когда заметил, что за ним быстрым шагом следуют двое в гражданской одежде и требуют остановиться. Крайнов побежал и услышал выстрелы. Уже в здании полицейские повалили его на пол, удерживали и избивали. В этот момент один из них положил в задний карман его джинсов пакет с наркотиками. Соответствующие кадры Лайфу предоставил Комитет против пыток.

— Крайнова сразу отвезли в отдел, допросили и досмотрели. После его отвезли на медосвидетельствование. В его крови было обнаружено наркотическое вещество, но не то, что ему подбросили. Его доставили в суд и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, — рассказала Лайфу юрист Комитета против пыток Юлия Осипова.

Как стало известно позже, полицейские взяли в разработку приятеля Игоря, который распространял наркотики. Также сам Крайнов употреблял запрещённые вещества. Взамен на дачу показаний против своего друга ему предложили условный срок, но он отказался.

Сейчас СКР задержал двух оперуполномоченных. Капитан полиции, который предлагал дать показания и затем подкидывал наркотики, скрывается, а четвёртый участник неизвестен.

Также юрист Комитета против пыток отметила, что, несмотря на возбуждение дела против полицейских, уголовное дело против Игоря Крайнова до сих пор не закрыто. А главный участник "операции" до сих пор не объявлен в розыск. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
16 октября 2019  19:25
Следствие уже задержало двух из них, третий скрывается, четвёртый не установлен.
Полицейские подкинули наркотики нижегородцу, чтобы выбить показания. Видео
Следствие уже задержало двух из них, третий скрывается, четвёртый не установлен.  Закон
123
16 октября 2019  15:12
Из-за вора завод нес существенные убытки.
На АвтоВАзе поймали серийного похитителя ключей
Из-за вора завод нес существенные убытки.  Закон
190
16 октября 2019  14:41
Женщина несколько раз перевезла останки в полиэтиленовых пакетах на маршрутке к месту их обнаружения.
В Петербурге задержали подозреваемую в убийстве и расчленении соседа по коммуналке
Женщина несколько раз перевезла останки в полиэтиленовых пакетах на маршрутке к месту их обнаружения.  Закон
200
16 октября 2019  10:28
Шилов, находясь в клетке, оказался в окружении журналистов, однако на их вопросы отвечать отказался. Шмелёв и вовсе спрятал своё лицо.
Красноярских мажоров, забивших до смерти биатлониста, доставили в суд. Видео
Шилов, находясь в клетке, оказался в окружении журналистов, однако на их вопросы отвечать отказался. Шмелёв и вовсе спрятал своё лицо.  Закон
210
15 октября 2019  13:54
Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В Тольятти налоговый инспектор осужден за получение взятки
Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.  Закон
384
15 октября 2019  11:59
В ходе допроса вину свою в совершении преступлений он не признал.
33-летний самарец обвиняется в изнасиловании и покушении на убийство
В ходе допроса вину свою в совершении преступлений он не признал.   Закон
398
15 октября 2019  10:19
Экс-руководителю контрольно-методического отдела по экономическим преступлениям областного ГСУ угрожает до 15 лет колонии.
Сегодня в суде Октябрьского района стартуют предварительные слушания по делу полковника юстиции Веры Рабинович
Экс-руководителю контрольно-методического отдела по экономическим преступлениям областного ГСУ угрожает до 15 лет колонии.  Закон
522
Весь список
Происшествия
16 октября 2019  22:49
"Видимо, заблудились. Готовы подарить посольству США карту России"
В МИД объяснили, почему дипломатов из США сняли с поезда в Северодвинске
"Видимо, заблудились. Готовы подарить посольству США карту России"  Происшествия
64
16 октября 2019  19:55
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести повторные судебно-медицинские экспертизы.
В крови насмерть сбитого полицейским шестилетнего ребенка в Кировской области нашли алкоголь
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести повторные судебно-медицинские экспертизы.  Происшествия
124
16 октября 2019  13:25
В Сызрани обнаружили труп человека, в котором опознали известного многим вокалиста. Его тело хотели уничтожить, рассказал шокированный родственник.
В Сызрани певца из ресторана убили и пытались сжечь тело
В Сызрани обнаружили труп человека, в котором опознали известного многим вокалиста. Его тело хотели уничтожить, рассказал шокированный родственник. Происшествия
223
Весь список
Криминал
16 октября 2019  12:23
Мужчину задержали. Задержанному может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
В Самаре мужчина в маске пытался похитить из инкассаторской машины сумку с 1,9 млн рублей
Мужчину задержали. Задержанному может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.  Криминал
227
13 октября 2019  12:50
В Отрадном задержали группу наркоторговцев
В Отрадном задержали группу наркоторговцев
В состав ОПГ входили шесть человек. Криминал
461
13 октября 2019  10:36
В Саратове сегодня пройдет прощание с убитой девятилетней девочкой
В Саратове сегодня пройдет прощание с убитой девятилетней девочкой
Подозреваемого поместили под стражу на два месяца.  Криминал
5129
Весь список


Видео
14 октября 2019  12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.
Спектакль студентов СГИК "Аленький цветочек" показали на телеканалах всех регионов ПФО
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов.  Социум
269
10 октября 2019  13:57
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Военно-транспортный самолет с 11 пассажирами на борту приземлился без шасси в Екатеринбурге
Все члены экипажа живы, пострадавших нет.
Происшествия
366
9 октября 2019  12:32
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать с городскую систему канализации
Самарцам дают вредные советы на тему, что не нужно смывать в городскую систему канализации
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик.  
ЖКХ
713
3 октября 2019  09:14
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
Заседание Госсовета, посвященного вопросам здравоохранения, пройдет в конце месяца
   Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
541
1 октября 2019  11:37
Сбербанк принял участие в Цифровой прокачке Самарской области
Сбербанк принял участие в «Цифровой прокачке» Самарской области
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
492
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
768
Весь список

Фоторепортажи
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
991
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1609
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1121
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1371
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1567
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
1009
Весь список

Мероприятия
Александр Соболев встретится с болельщиками в банке "Солидарность"
В Самаре состоялось открытие выставки мексиканской гравюры XX века
Баскетболисты «Самары» провели мастер-класс в школе №46
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные