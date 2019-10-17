Пока идет суд, «Энерготехмонтаж» может оформлять на себя знаки Грушинского фестиваля
17 октября 2019 21:56
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С иском к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенту) 12 августа обратился Самарский областной клуб имени Валерия Грушина, который прежде был собственником прав на товарные знаки фестиваля. В сентябре клуб также обратился с ходатайством о приостановке процедуры регистрации, но суд не увидел доказательств, что в случае удовлетворения иска решение будет невозможно исполнить.
«СО» ОНЛАЙН напоминает, что судебный процесс стал следствием внутреннего конфликта в клубе. Президент клуба Борис Кейльман передал эти права компании «Энерготехмонтаж» своим личным решением, не согласовав его ни с кем в клубе. Это привело к разрыву отношений с соратниками: вскоре он перестал быть не только президентом клуба, но и его членом.
Единственным владельцем и руководителем ОАО «МПНУ «Энерготехмонтаж» является Руслан Ширяев — близкий друг Бориса Кейльмана, который не раз помогал в проведении Грушинского. Сам фестиваль в этом году проводил зарегистрированный в Челябинске «Благотворительный фонд культурных инициатив» Олега Митяева.
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