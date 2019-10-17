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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Пока идет суд, «Энерготехмонтаж» может оформлять на себя знаки Грушинского фестиваля

17 октября 2019 21:56
85
Арбитраж Москвы не стал останавливать регистрацию прав на символы Грушинского фестиваля на «Энерготехмонтаж».
Арбитраж Москвы не стал останавливать регистрацию прав на символы Грушинского фестиваля на «Энерготехмонтаж». Свое определение суд вынес 14 октября. Сейчас подведомственный Роспатенту институт занимается экспертизой поданных компанией документов. Только после этого возможно регистрация прав и внесение сведений о них в соответствующий государственный реестр, передает «СО» ОНЛАЙН.

С иском к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенту) 12 августа обратился Самарский областной клуб имени Валерия Грушина, который прежде был собственником прав на товарные знаки фестиваля. В сентябре клуб также обратился с ходатайством о приостановке процедуры регистрации, но суд не увидел доказательств, что в случае удовлетворения иска решение будет невозможно исполнить.

«СО» ОНЛАЙН напоминает, что судебный процесс стал следствием внутреннего конфликта в клубе. Президент клуба Борис Кейльман передал эти права компании «Энерготехмонтаж» своим личным решением, не согласовав его ни с кем в клубе. Это привело к разрыву отношений с соратниками: вскоре он перестал быть не только президентом клуба, но и его членом.

Единственным владельцем и руководителем ОАО «МПНУ «Энерготехмонтаж» является Руслан Ширяев — близкий друг Бориса Кейльмана, который не раз помогал в проведении Грушинского. Сам фестиваль в этом году проводил зарегистрированный в Челябинске «Благотворительный фонд культурных инициатив» Олега Митяева. 
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Комментарии



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Арбитраж Москвы не стал останавливать регистрацию прав на символы Грушинского фестиваля на «Энерготехмонтаж».
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