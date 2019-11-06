Похвистневским АУЕ займется Верховный суд РФ
6 ноября 2019 22:22
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Погибшие — инженер югорского ПТО «Альфа Энергетика» 39-летний Алексей Урубаев и тракторист того же предприятия, 38-летний Денис Картавенко — пропали без вести в начале октября 2017 года после ссоры в боулинге в поселке Суходол. После ссоры вахтовиков избили, вывезли в частный дом, там продолжили истязать, а когда они умерли — тела вывезли в поле рядом с селом Лопатино. Трупы нашли в конце ноября 2017 года. Подозреваемых задержали быстро, вину они не признавали.
Дело преступной группы Полубелов рассматривал Самарский областной суд. Весной 2019 года присяжные признали виновными всех, кроме Фролова — он был оправдан и освобожден в зале суда. С этим вердиктом не согласилось надзорное ведомство, опротестовавшее его в вышестоящую инстанцию. Рассмотрение прокурорского представления на приговор состоится сегодня в Верховном суде РФ.
Фото: «СО» ОНЛАЙН
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