Похитителю картины Куинджи продлили арест ещё на полгода
16 июля 2019 16:47
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По словам адвоката Чуприкова, основное судебное заседание по делу о краже картины Куинджи состоится на следующей неделе — 22 июля.
Как писал ранее Лайф, картина "Ай-Петри. Крым" Архипа Куинджи была украдена из Третьяковской галереи прямо на глазах у посетителей, как позже сообщалось, "из корыстных побуждений". Чуприков был вскоре найден и задержан. Он заявлял, что мысль о краже пришла ему внезапно.
Фото: пресс-служба Министерства культуры РФ
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