Похититель картины Куинджи из Третьяковки подаст апелляцию на приговор
25 сентября 2019 17:25
101
"Нормально, устраивает, но апелляцию будем подавать", - сказал он журналистам после оглашения решения судьи. И добавил, что хотел бы получить срок меньше.
Чуприков уже провел под стражей более года. Но поскольку местом отбывания наказания суд назначил колонию строгого режима, перерасчет "день в СИЗО за полтора в колонии" произведен не будет.
Сам подсудимый накануне объяснил в суде, что украл картину из желания "привлечь внимание, "хайпануть". При этом молодой человек утверждает, что собирался вернуть полотно на следующий день, но якобы не успел – его задержали. В ходе следствия он полностью признал вину.
Громкое преступление произошло 27 января: картину знаменитого пейзажиста "Ай-Петри. Крым" вынес с выставки молодой человек в черном, ему никто не помешал. На следующее утро МВД РФ объявило о задержании подозреваемого в хищении, само полотно нашли в подвальном помещении в Одинцовском районе Подмосковья, оно было завернуто в куртку.
По словам адвоката обвиняемого, его подзащитный возместил стоимость восстановительных работ - 13 тысяч рублей. Ранее прокурор обращала внимание суда на то, что на картине после действий Чуприкова остались царапины, местами наблюдается "утрата слоя краски до основы".
Стоимость картины оценивается в 20 миллионов рублей. В Третьяковке сообщали, что пока не определились с подачей иска о возмещении ущерба, а в Минкультуры отмечали, что не планируют готовить какое-либо заявление в суд.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
25 сентября 2019 19:07
Его обвиняют в покушении на крупное мошенничество. Закон
37
25 сентября 2019 17:25
Сам подсудимый накануне объяснил в суде, что украл картину из желания "привлечь внимание, "хайпануть". Закон
100
25 сентября 2019 11:37
Из них 70% — должники по алиментам. Закон
203
25 сентября 2019 10:31
Такая норма содержится в проекте подготовленных Минюстом поправок. Закон
187
24 сентября 2019 18:39
В настоящее время решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения, связанной с заключением под стражу. Закон
375
24 сентября 2019 18:05
Подсудимый утверждает, что не крал полотно, а всего лишь позаимствовал. Он назвал своей целью хайп. Закон
291
23 сентября 2019 22:47
Если вина полицейских будет доказана, то им грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Закон
372
Происшествия
25 сентября 2019 16:44
Он уехал из дома на машине сына и исчез. Происшествия
102
25 сентября 2019 14:01
Очевидцы успели записать видео. Происшествия
162
25 сентября 2019 13:24
Он был подорван при помощи накладного заряда. Происшествия
246
Криминал
24 сентября 2019 11:57
Деньги предназначались за бездействие. Криминал
228
24 сентября 2019 10:31
Мужчина начал приставать к заявительнице, хватать за верхнюю одежду. Криминал
202
23 сентября 2019 09:33
Она работала мастером по маникюру и «декоративному оформлению» бровей и ресниц. Криминал
251
Видео
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
408
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
366
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
558
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
381
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
861
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
428
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1101
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
768
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1009
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1180
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
614
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2480
Мероприятия