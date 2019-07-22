Подруге экс-полковника Захарченко изменили приговор, освободив её в зале суда
22 июля 2019 23:15
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- Время содержания Марчуковой под домашним арестом зачесть из расчёта один день под домашним арестом за один день в колонии, один день под стражей - за полтора дня в колонии. Наказание считать отбытым, Марчукову освободить из-под стражи в зале суда, - огласили решение в Мосгорсуде.
Ранее ей дали три года и три месяца колонии со штрафом 700 тысяч рублей за подстрекательство и пособничество в хищении денег вкладчика "Нота-банка". Марчукова обжаловала свой приговор. Кроме того, она дала показания на Захарченко.
Сам Захарченко услышал свой приговор 10 июня. Бывший полковник был осуждён на 13 лет колонии строгого режима. Также ему предстоит выплатить штраф в размере 117,9 миллиона рублей.
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