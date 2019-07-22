Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 23 июля, 03:25
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +15 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/07:
USD 62.98
0.11
EUR 70.65
-0.14
Новости /  Закон и порядок /  Закон  

Подруге экс-полковника Захарченко изменили приговор, освободив её в зале суда

22 июля 2019 23:15
144
Ранее ей дали три года и три месяца колонии со штрафом 700 тысяч рублей.
Мосгорсуд изменил приговор подруге "полковника-миллиардера" Дмитрия Захарченко Ларисе Марчуковой. В итоге её отпустили в зале суда, передает life.ru.

- Время содержания Марчуковой под домашним арестом зачесть из расчёта один день под домашним арестом за один день в колонии, один день под стражей - за полтора дня в колонии. Наказание считать отбытым, Марчукову освободить из-под стражи в зале суда, - огласили решение в Мосгорсуде.

Ранее ей дали три года и три месяца колонии со штрафом 700 тысяч рублей за подстрекательство и пособничество в хищении денег вкладчика "Нота-банка". Марчукова обжаловала свой приговор. Кроме того, она дала показания на Захарченко.

Сам Захарченко услышал свой приговор 10 июня. Бывший полковник был осуждён на 13 лет колонии строгого режима. Также ему предстоит выплатить штраф в размере 117,9 миллиона рублей. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
22 июля 2019  23:15
Ранее ей дали три года и три месяца колонии со штрафом 700 тысяч рублей.
Подруге экс-полковника Захарченко изменили приговор, освободив её в зале суда
Ранее ей дали три года и три месяца колонии со штрафом 700 тысяч рублей.  Закон
142
22 июля 2019  18:23
Он получил от гражданина 200 тысяч рублей.
В Самаре за получение взятки под суд пойдет бывший полицейский
Он получил от гражданина 200 тысяч рублей.  Закон
193
20 июля 2019  17:08
По версии следствия, они незаконно получили вознаграждение за принятие процессуального решения по уголовному делу о ДТП.
Двое следователей подмосковного управления СК задержаны за миллионную взятку
По версии следствия, они незаконно получили вознаграждение за принятие процессуального решения по уголовному делу о ДТП.  Закон
550
19 июля 2019  23:16
С поличным при получении взятки в 520 тыс рублей.
При получении взятки задержан заместитель начальника ГУФСИН СО Денис Шмато
С поличным при получении взятки в 520 тыс рублей. Закон
778
18 июля 2019  22:00
Ранее он был объявлен в международный розыск и заочно арестован в России.
В Литве задержали фигуранта дела о загрязнении «Дружбы» Ружечко
Ранее он был объявлен в международный розыск и заочно арестован в России.  Закон
304
18 июля 2019  19:57
Он предложил старшему оперуполномоченному отделения полиции взятку в 34 тысячи рублей. Однако сотрудник полиции отказался от взятки.
Тольяттинец за попытку дать взятку полицейскому оштрафован на миллион рублей
Он предложил старшему оперуполномоченному отделения полиции взятку в 34 тысячи рублей. Однако сотрудник полиции отказался от взятки.   Закон
345
18 июля 2019  19:23
Галина Федотова в настоящее время содержится под домашним арестом.
Полиция предъявила обвинение в совершении мошенничества руководителю кооператива "Фабрика продуктов ВС"
В настоящее время Галина Федотова содержится под домашним арестом.  Закон
393
Весь список
Происшествия
22 июля 2019  22:55
Погибли три бойца ВСУ.
БМД с украинскими военными утонула на глазах у инструкторов НАТО
Погибли три бойца ВСУ.  Происшествия
174
22 июля 2019  12:59
В Самарской области два ребенка пострадали в ДТП
В Самарской области два ребенка пострадали в ДТП
Столкнулись иномарка и ВАЗовская легковушка. Происшествия
242
22 июля 2019  12:53
На Волге в Самарской области загорелся катер На борту плавсредства было четыре человека
На Волге в Самарской области загорелся катер
На борту плавсредства было четыре человека. Происшествия
1371
Весь список
Криминал
22 июля 2019  21:55
Елена Григорьева неоднократно выступала на пикетах и митингах, посвященных ряду общественно-политических проблем.
В Петербурге убили активистку и правозащитницу Елену Григорьеву
Елена Григорьева неоднократно выступала на пикетах и митингах, посвященных ряду общественно-политических проблем.  Криминал
156
22 июля 2019  15:26
Изъято более 20 килограммов синтетических наркотиков и свыше 120 килограммов прекурсоров для их изготовления.
В Самаре ликвидирована лаборатория по производству наркотических средств
Изъято более 20 килограммов синтетических наркотиков и свыше 120 килограммов прекурсоров для их изготовления.  Криминал
220
22 июля 2019  13:53
В России назвали самые угоняемые автомобили
В России назвали самые угоняемые автомобили
Помимо дешевых автомобилей стали угонять машины премиального класса. Криминал
274
Весь список


Видео
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
354
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
370
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
286
15 июля 2019  12:52
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева.
Спорт в регионе
425
14 июля 2019  11:46
Турецкий кондитер-рекордсмен отправил пирог Путину в честь поставок С-400
Турецкий кондитер-рекордсмен отправил пирог Путину в честь поставок С-400
Отправители предложили особую упаковку для такой посылки.
В мире
461
9 июля 2019  11:39
В Октябрьске на парковке сбили подростка-велосипедиста
В Октябрьске на парковке сбили подростка-велосипедиста
Мальчик отделался ушибами.  Происшествия
339
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
740
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
642
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
844
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
851
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
575
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
893
Весь список

Мероприятия
В СО реконструируют сражение между ханом Золотой Орды Тохтамышем и самаркандским эмиром Тамерланом
На набережной Волги в Самаре еженедельно по выходным дням проходят мастер-классы по латиноамериканским танцам и хип-хопу
Дом научной коллаборации СамГТУ начал работу
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные