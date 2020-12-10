Подозреваемый в педофилии выпрыгнул из окна следственного отдела в Москве

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В Москве подозреваемый в педофилии, пытаясь сбежать от полицейских во время допроса в следственном отделе на Мичуринском проспекте, выпрыгнул из окна, передают "Известия". Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в четверг, 10 декабря.

Мужчина спрыгнул с пятого этажа на козырек здания на уровне третьего этажа. Он не пострадал, и его сразу же задержали силовики.

Детали дела, по которому его допрашивали, выясняются.

В конце октября стало известно, что в России готовят законопроект о химической кастрации в качестве одной из принудительных мер для педофилов. Проект должен быть в ближайшее время внесен в Госдуму депутатами от «Единой России», писали «Известия».

Речь идет об изменении ст. 99 «Виды принудительных мер медицинского характера» и ст. 101.1 «Принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях».

Также планируется внести поправки в Уголовно-исполнительный кодекс России.

Причиной появления законопроекта стал рост преступлений в отношении несовершеннолетних. С 2016 года он составил около 20%. По итогам 2019 года, согласно официальной статистике Генпрокуратуры, совершено 1266 подобных преступлений. По словам депутата Госдумы Анатолия Выборного, такие преступления совершают граждане, страдающие сексуальными расстройствами.

Фото: соцсети