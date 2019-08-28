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Новости /  Закон и порядок /  Закон  

По факту обрушения здания в Новосибирске задержаны три человека

28 августа 2019 23:46
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Как уточняется, речь идёт о трёх представителях подрядной организации
В рамках расследования дела о гибели рабочих при обрушении здания насосной станции в Новосибирске сотрудники Следственного комитета задержали трёх человек. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ведомства, передает life.ru.

Как уточняется, речь идёт о трёх представителях подрядной организации "Сибирьэнергомонтаж" — исполнительном директоре Алексее Бочарове, главном инженере Кузбасского СМУ Александре Петрове и начальнике Кузбасского СМУ Михаиле Павлове.

По факту гибели троих рабочих возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Следователи и криминалисты продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

— Председатель СК России поручил следователям центрального аппарата ведомства изучить материалы уголовного дела, провести комплекс следственных действий, направленных на установление объективной картины произошедшей трагедии, дать принципиальную правовую оценку действиям строительных и подрядных организаций, — уточнили в сообщении СК РФ.

По предварительным данным, трагедия произошла, когда на объекте работали рабочие субподрядной компании ООО "Алькор", занимавшиеся реконструкцией теплотрассы и насосной станции. В ходе работ часть кирпичной кладки стены здания обрушилась, в результате скончались три человека, ещё один получил травму в виде перелома ноги. 


Фото:   МЧС России Новосибирская область

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Комментарии



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Как уточняется, речь идёт о трёх представителях подрядной организации "Сибирьэнергомонтаж".
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